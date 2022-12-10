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На 10 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

10 декабря 2022 09:00
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Новости Беларуси. О погодной опасности предупредили белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 10 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение. На большей части территории страны ожидается сильный снегопад, в юго-восточных районах прогнозируют мокрый снег с дождем.  

На 10 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за снегопада-1

Коммунальные службы готовятся принять вызов стихии. А в МЧС напомнили о возможных последствиях непогоды. Из-за налипания снега на линии электропередачи возможны нарушения в работе энергосистемы, не исключаются аварийные отключения.  

На 10 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за снегопада-4

В складывающихся метеоусловиях значительно возрастает вероятность ДТП. Водителей призывают к внимательности на дорогах. О возникновении сложных ситуаций сообщать можно в милицию по короткому номеру 102. Ближайший экипаж ГАИ оперативно окажет помощь.  

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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