На 10 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

Новости Беларуси. О погодной опасности предупредили белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 10 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение. На большей части территории страны ожидается сильный снегопад, в юго-восточных районах прогнозируют мокрый снег с дождем.

Коммунальные службы готовятся принять вызов стихии. А в МЧС напомнили о возможных последствиях непогоды. Из-за налипания снега на линии электропередачи возможны нарушения в работе энергосистемы, не исключаются аварийные отключения.