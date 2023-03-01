Ребята уже протестировали новое оборудование. Как в Мядельском районе занимаются реабилитацией деток с аутизмом?

Новости Беларуси. Более 3 000 пациентов за семь лет работы – сродни подвигу. В Мядельском районе помогают с реабилитацией маленьких белорусов с диагнозом аутизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 1 марта принимали подарки.

Интерактивная песочница, пол, панель, «умное» зеркало. Ребята уже успели протестировать, как это работает. Все это не только для игры, но и развития. Новое высокоэффективное оборудование облегчит диагностику и коррекционно-развивающую работу с маленькими пациентами и позволит моделировать различные ситуации из окружающей среды.

При использовании таких интерактивных средств каждый подопечный центра становится на шаг ближе к желаемому результату. Весь этот комплекс закуплен благодаря неравнодушным белорусам. Во время благотворительного марафона в рамках акции «Наши дети» удалось собрать более 50 тысяч рублей. И их направили на совершенствование коррекционно-развивающей работы в Республиканском детском центре медицинской реабилитации.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Это оборудование действительно имеет очень большое значение, потому что оно моделирует жизненные ситуации, моделирует те возможные моменты. И выбор для ребенка из нескольких вариантов. Выбрать правильный вариант. Это очень важно – научить ребенка с расстройством аутистического спектра.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

У нас есть один минчанин, который ровно 27 дней перечислял по 1,69 рубля – таким образом поддерживал марафон. И вот в этой частичке, в каждой копеечке, в каждом перечислении вот эта огромная забота и поддержка деток именно с аутичным расстройством, детям с аутизмом.

Совсем скоро центр ожидает масштабная модернизация. Ее проект уже готов. Здание 1970-х годов постройки требует ремонта. Но, как отметили мамы маленьких пациентов, самое главное здесь не стены, ведь сердце и душа центра – доктора. Каждый день они на ряду с родными детей с непростой судьбой совершают своего рода подвиг.