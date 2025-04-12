Актив Федерации профсоюзов подключился к республиканскому субботнику

Профсоюзы Беларуси активно присоединилось к благоустройству страны. В первом в этом году республиканском субботнике участвуют абсолютно все первичные профсоюзные организации. Актив Федерации ведет работы на более чем 120 крупных объектах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех областных центрах, в столице наводят порядок в памятных местах, на предприятиях, в местах массового отдыха. Сотрудники центрального аппарата ФПБ присоединились к субботнику в столичном парке Победы.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Парк Победы города Минска – это знаковое для нашей страны место, где центральный аппарат Федерации профсоюзов присоединился к наведению порядка. Парк знаменателен тем, что здесь всегда проводятся и торжественные мероприятия. 1 Мая мы готовимся провести праздник мира и труда. И, конечно же, для жителей столицы этот парк это очень важная точка, где можно прекрасно провести время.

Наведение порядка в Год благоустройства не ограничивается субботниками. Профсоюзное движение объявило акцию «Чисто! Проф! Союз!», в рамках которой уже неделю белорусские города чистят, украшают и прихорашивают.