Такая традиция должна передаваться из поколения в поколение – Кочанова о республиканском субботнике

Члены Президиума Совета Республики во главе с председателем Натальей Кочановой сегодня тоже внесли вклад в общее дело – продуктивно потрудились в Центральном ботаническом саду. Навели порядок на территории и высадили саженцы. Как отметила спикер, субботник – это не только один из способов поучаствовать в жизни страны, приложить руку к ее благоустройству, но и возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

То, что эта традиция многие годы сохраняется в нашей стране, говорит о том, что это абсолютно правильно. Мы уже привыкли гордиться чистотой и порядком в нашей стране. Это уже стало брендом. Беларусь – чистая, ухоженная, красивая страна, но за этим огромный труд. А мы можем в этот день почувствовать, легко или сложно сохранять такой прекрасной, красивой и ухоженной нашу страну. Я думаю, каждый по-особому осознает, что такой бренд нашей красивой, ухоженной Беларуси надо сохранять. Сохранять для будущих поколений. Важно, когда мы занимаемся посадкой деревьев, цветов, того, что украшает наши города и села. Мы понимаем, что это будет для тех, кто будет жить на этой прекрасной земле, напоминанием о том, что такая традиция должна передаваться из поколения в поколение и оставаться навсегда в нашей родной Беларуси.