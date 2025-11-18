Акция «Восстановление святынь» охватила всю Беларусь! Узнали, какие храмы обновили

Дарья Слижевская, начальник отдела по работе со школьной молодежью ЦК ОО «БРСМ»:

В 2025 году мы уже 11 ноября подвели итоги. В рамках этой акции у нас было награждено 27 лучших волонтеров нашего движения. Мы занимаемся именно восстановлением храмов, капличек, родников, памятников и различных других культовых объектов нашей страны.

В этом году в нашей благотворительной акции приняли участие более 3 000 волонтеров, хотя в прошлом году у нас приняли участие 2 500. То есть прирост на лицо. То есть наша благотворительная акция имеет огромный масштаб, разрастается все больше и больше.

Александр Стасевич, ведущий:

Какой самый масштабный проект, над которым велась работа за эти годы?

Дарья Слижевская:

Например, 11 ноября в рамках республиканского этапа мы провели в том числе трудовую акцию с нашими волонтерами. Это проходило в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске, где мы потрудились, посадили аллею из елок, в том числе оказали помощь, которая требовалась храму, и в том числе провели открытый диалог и пообщались с нашими спикерами, потому что акция «Восстановление святынь», которая объединяет наших волонтеров, это не только про труд, А это про экскурсии для наших волонтеров, узнать что-то новое, обогатиться нашей историей. В том числе проводятся определенные чтения, конференции и так далее.