Акция по сбору литературы для оставшихся без родителей и больных ребят стартовала в Минске

Новости Беларуси. Книга в подарок детям. 24 августа в столице стартовала акция по сбору литературы для оставшихся без родителей и больных ребят. До первого сентября по всей стране будет проходить сбор книг, которые потом попадут на полки детских домов, больниц и хосписов.

Только за первые полтора часа акции удалось собрать больше трех сотен экземпляров. Среди них как детские книжки для самых маленьких, так и познавательная литература, энциклопедии и каталоги.

Участники акции:

Книжка у меня одна на белорусском языке – «Легенды белорусских сказок». Вторая книга – «Летучий корабль». Я надеюсь, что детям будет приятно почитать.

Разные здесь: и сказки, и для чтения для второго класса, и про деньги. Все разные книжечки. Чтобы дети наши изучали, знакомились, чтобы им весело было жить и красочно, и чтобы они знали финансовую грамотность.

Любой желающий может направить свое пожелание ребятам, которым достанется книга. К акции присоединились белорусские издательства, представители культуры, а также известные политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сознаюсь в том, что в детстве любила болеть, чтобы можно было спокойно почитать. Поэтому я считаю, что книга – это вообще лучший помощник ребенку, он улучшает настроение, погружает в волшебный мир. Поэтому я выбрала две книжки. Одну для маленьких – это познавательная книга – «Животный мир от А до Я». В принципе, это рассказы о зверях. И другая книга, по-моему, под названием «Бронзовый петух». Это фантастические рассказы уже для мальчиков среднего школьного возраста.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Сегодня в Республике Беларусь в год выпускается более 10 тысяч названий книг общим тиражом более 21 млн экземпляров. Это достаточно неплохие показатели, которые свидетельствуют о том, что Беларусь остается страной читающей, культурной, внимательной к книге. Я передал книги – это детская литература, художественная детская литература. Я очень надеюсь, что те детки, которые будут читать эти книги (это действительно хорошие белорусские книги), получат заряд бодрости, доброты.