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Феномен дежавю: «Кажется, со мной уже это было!» Почему он возникает?

24 августа 2016 09:57
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Случалось ли и вам попадать в ситуацию, когда вдруг возникало ощущение, что подобное уже происходило. По статистике феномен дежавю хотя бы раз в жизни испытывало до 97% людей. Мы решили разобраться: найден ли в современном мире ответ на загадочное явление?

Учёные считают, что чувство уже увиденного – признак того, что система проверки нашей памяти работает хорошо. Этим можно объяснить распространённость феномена среди молодых людей и практически его полное отсутствие в старости.

По версии многих исследователей, феномен дежавю – следствие реинкарнации или же генетической памяти. Нам кажется знакомым то, что мы действительно испытывали или видели.

Сложность исследования явления в том, что оно случается с нами не слишком часто. К тому же, дежавю тесно связано с объективными ощущениями каждого конкретного человека. Их сложно измерить или вызвать искусственно. Разве что – с помощью гипноза.

Пока общепринятого объяснения дежавю всё ещё нет. Однако исследователи этого явления солидарны в одном: дежавю – это не случайность. Это повод остановиться, задуматься и понять, какой знак даёт нам жизнь.

# общество # Консультация психолога # Фотофакт # Консультация психолога # Консультация врача # Светлана Пашкевич # Елена Новикова

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