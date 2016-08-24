Феномен дежавю: «Кажется, со мной уже это было!» Почему он возникает?

Случалось ли и вам попадать в ситуацию, когда вдруг возникало ощущение, что подобное уже происходило. По статистике феномен дежавю хотя бы раз в жизни испытывало до 97% людей. Мы решили разобраться: найден ли в современном мире ответ на загадочное явление?

Учёные считают, что чувство уже увиденного – признак того, что система проверки нашей памяти работает хорошо. Этим можно объяснить распространённость феномена среди молодых людей и практически его полное отсутствие в старости.

По версии многих исследователей, феномен дежавю – следствие реинкарнации или же генетической памяти. Нам кажется знакомым то, что мы действительно испытывали или видели.

Сложность исследования явления в том, что оно случается с нами не слишком часто. К тому же, дежавю тесно связано с объективными ощущениями каждого конкретного человека. Их сложно измерить или вызвать искусственно. Разве что – с помощью гипноза.

Пока общепринятого объяснения дежавю всё ещё нет. Однако исследователи этого явления солидарны в одном: дежавю – это не случайность. Это повод остановиться, задуматься и понять, какой знак даёт нам жизнь.