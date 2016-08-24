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Специализированные выставки «Нашим детям» и «Здравствуй, школа» открываются 24 августа в Минске

24 августа 2016 05:46
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Новости Беларуси. 24 августа стартуют мероприятия для учеников и их родителей. Специализированные выставки «Нашим детям» и «Здравствуй, школа» открываются в Национальном выставочном центре. Они продлятся вплоть до 1 сентября.

Ведущие производители предоставят широкий ассортимент товаров для школьников и дошколят. Здесь можно будет приобрести ранцы, деловые костюмы, книги и канцелярские товары. Выставка же «Нашим детям» представит товары для тех, кто уже стал или только готовится стать родителями. Будут организованы выступления детских коллективов, спортсменов, семинары, игровые программы и творческие мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выставки в Минске

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