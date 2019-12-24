Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре

Новости Беларуси. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники всебелорусской акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для воспитанников Гомельского городского социально-педагогического центра эта зимняя сказка, к сожалению, не заменит родительской заботы, но точно поможет не потерять веру в добро.

Юрий Шулейко, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области:

Неизвестно кто еще больше счастлив, дети или мы, взрослые. Эмоционально абсолютно приятно. Очень откровенные детки, они улыбаются, смеются, они просто рады. Они сегодня ждали Деда Мороза, и он к ним пришел.

София Якубова, воспитанница Гомельского городского социально-педагогического центра:

Новый год для меня больше, чем время чудес. Все родные пытаются для тебя сделать что-то приятное, чтобы ты поверил в сказку.