Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре

Новости Беларуси. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники всебелорусской акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники всебелорусской акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для воспитанников Гомельского городского социально-педагогического центра эта зимняя сказка, к сожалению, не заменит родительской заботы, но точно поможет не потерять веру в добро.
Юрий Шулейко, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области:
Неизвестно кто еще больше счастлив, дети или мы, взрослые. Эмоционально абсолютно приятно. Очень откровенные детки, они улыбаются, смеются, они просто рады. Они сегодня ждали Деда Мороза, и он к ним пришел.
София Якубова, воспитанница Гомельского городского социально-педагогического центра:
Новый год для меня больше, чем время чудес. Все родные пытаются для тебя сделать что-то приятное, чтобы ты поверил в сказку.
Одна из самых трогательных новогодних традиций, которой без малого четверть века, превратилась в настоящий марафон добра.
«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»
В 2019 году к ней уже присоединились сотни людей. С большими и маленькими подарками белорусы спешат на праздники к детям, не разделяя их на своих чужих. Улыбок и тепла хватит на всех.