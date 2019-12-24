Валентин Сукало: было принято решение о подготовке закона об амнистии в связи с 75-летием Победы

Новости Беларуси. В знаковый год – акт государственного гуманизма. К 75-летию Победы в Беларуси проведут амнистию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое поручение глава государства озвучил на встрече с председателем Верховного суда.
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Валентин Сукало доложил Президенту о подготовке программы развития национального правосудия. Амнистия – это второй шанс начать жизнь с чистого листа, в том числе и осужденным по наркотической статье.
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О пересмотре подобных дел глава государства недавно заявил на встрече со студентами медицинских вузов.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Главой государства было принято решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел. Я думаю, значимость этой даты будет как раз подчеркиваться таким актом со стороны главы государства и принятием специального закона.
Документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.