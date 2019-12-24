Валентин Сукало: было принято решение о подготовке закона об амнистии в связи с 75-летием Победы

Новости Беларуси. В знаковый год – акт государственного гуманизма. К 75-летию Победы в Беларуси проведут амнистию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение глава государства озвучил на встрече с председателем Верховного суда. Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Валентин Сукало доложил Президенту о подготовке программы развития национального правосудия. Амнистия – это второй шанс начать жизнь с чистого листа, в том числе и осужденным по наркотической статье. Александр Лукашенко: наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков – это всё-таки болезнь О пересмотре подобных дел глава государства недавно заявил на встрече со студентами медицинских вузов.