«Я верю в волшебство». Воспитанников детского дома №7 Минска поздравили с Новым годом

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» объединяет все больше белорусов. 23 декабря гостей встречали в детском доме номер семь в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья здесь большая – свыше 70 юных минчан. Так сложилось, что родительскую заботу и внимание они получают от воспитателей. С наступающим Рождеством и Новым годом ребят и их педагогов пришел поздравить премьер-министр Сергей Румас. Помимо традиционных сладостей дети получили в подарок новые технологии.

Как исполняются мечты – в репортаже Оксаны Семашко. «Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети» В этой большой семье стало чуточку больше смеха и радости в глазах. В доме, где одновременно проживают свыше 70 ребятишек, сегодня желанный праздник. Самому младшему всего пять, а старшему – 17.

Анастасия Дайнеко, воспитанница детского дома № 7 Минска:

Мне все понравилось, потому что было прикольно, весело. Такие праздники и встречи дарят счастье. Грусть осталась позади. Сегодня они танцуют, поют и читают стихи. И, несмотря на все перипетии, верят в исполнение желаний.

Оксана Семашко, корреспондент:

В столичном детском доме номер семь это время называют по-настоящему волшебным и ждут с нетерпением. Ведь сейчас исполняются мечты каждого ребенка. Есть еще одно желание, самое главное. Но о заветном вслух здесь не говорят.

Вероника Канаш, воспитанница детского дома № 7 Минска:

Новый год – это праздник волшебства, чудес. Я верю в волшебство. Просто хочется, чтобы исполнялись самые заветные желания, мечты. У меня их немного. Есть одно, которое загадываю каждый год. И я считаю, что с каждым годом оно исполняется с большей силой.

Сделать наших детей счастливее решил и премьер-министр Сергей Румас. По традиции без внимания в стране не оставляют ни одного ребенка. От правительства детям подарили сертификат на семь планшетов. Они помогут школьникам в учебе, а дошколятам позволят развивать интерактивное мышление.

Никита Савчик, воспитанник детского дома № 7 Минска:

Можно использовать данную технику в образовательном процессе более расширенно. Можно завести туда учетные записи электронных дневников учащихся, так как у нас в детском доме не особо есть у многих выход в интернет, а данная платформа поддерживается с помощью связи с интернетом.

Сладкие подарки, концерт, интерактивные конкурсы, плюшевые мыши и световое шоу – яркие воспоминания у детей останутся на целый год. И, что важно, они сегодня продемонстрировали всем свои таланты. К примеру, Матвей стал самым юным Дедом Морозом. В свои шесть он уже готов не только получать, но и с радостью дарить подарки. Матвей Августинович, воспитанник детского дома № 7 Минска:

Шоколадка! Шоколадку я Каролине оставлю.

Андрей Танасенко, воспитанник детского дома № 7 Минска:

Концерт поднял веселье мне. У меня всегда хорошее настроение. По словам педагогов, ребятам здесь некогда грустить. Многие сейчас отправились на каникулы туда, где тепло и солнышко. Остальные с нетерпением ждут главную елку страны.

Надежда Атанасова, воспитатель детского дома № 7 Минска:

Это самый любимый праздник у детей. В это время к нам приходят очень много гостей. Дети готовятся. Новогоднее настроение благотворительный марафон дарит всем. Поздравления принимают и дети участников войны в Афганистане.

Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Подарки мы нетрадиционные сделали. То есть что попросили дети, то мы и купили им.

Помогают поверить в чудо детям и те, кто еще совсем недавно сам загадывал желание. Вчерашние выпускники детских домов сегодня с огромной теплотой вспоминают свои утренники.