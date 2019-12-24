Сочельник. Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово

Новости Беларуси. 24 декабря католики всего мира готовятся к встрече одного из важнейших христианских праздников – Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже вечером тысячи людей отправятся на вечернюю мессу и после нее встретят светлый праздник в кругу семей. Пока же еще остается время для завершения последних приготовлений к торжеству, и возможность загадать желание.

По традиции в Сочельник украшают дома, ставят рождественскую ель и конечно, готовятся к праздничному столу. Заканчивается строгий пост. Пока же период молитвы и покаяния, чтобы с чистым сердцем принять участие в богослужениях, мелодии которых зазвучат в полночь.