Прямой эфир

Сочельник. Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово

24 декабря 2019 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 декабря католики всего мира готовятся к встрече одного из важнейших христианских праздников – Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сочельник. Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово-1

Уже вечером тысячи людей отправятся на вечернюю мессу и после нее встретят светлый праздник в кругу семей. Пока же еще остается время для завершения последних приготовлений к торжеству, и возможность загадать желание.

По традиции в Сочельник украшают дома, ставят рождественскую ель и конечно, готовятся к праздничному столу. Заканчивается строгий пост. Пока же период молитвы и покаяния, чтобы с чистым сердцем принять участие в богослужениях, мелодии которых зазвучат в полночь.

Сочельник. Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово-4

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валентин Сукало: было принято решение о подготовке закона об амнистии в связи с 75-летием Победы
24 декабря 2019 06:34

Валентин Сукало: было принято решение о подготовке закона об амнистии в связи с 75-летием Победы

«Я верю в волшебство». Воспитанников детского дома №7 Минска поздравили с Новым годом
23 декабря 2019 20:23

«Я верю в волшебство». Воспитанников детского дома №7 Минска поздравили с Новым годом

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка
23 декабря 2019 19:47

«Две жизни в моих руках». Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка