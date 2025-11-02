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Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие

02 ноября 2025 10:41
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Экология превращается в настоящее искусство дипломатии. Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие-2

Подводя ее итоги, организаторы отмечают, что в посадке деревьев приняли участие работники посольства Индии в Беларуси. Вместе с нашими волонтерами они сажали сосны и ели.

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие-4

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Наш достопочтенный премьер-министр проводит инициативу, направленную на озеленение территорий. У каждого человека есть мать, а земля – это наша общая мать. Поэтому каждый человек должен посадить дерево во имя своей матери и во имя матери-Земли. Я эту кампанию во всех странах, где был послом, в том числе и в Беларуси.

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие-6

Андрей Карась, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
В нашей акции принимали участие представители дипломатических миссий. Сегодня посольство Индии создает культуры в Заславском лесничестве Минского лесхоза. Создавали мы сосну и ель. Высадили порядка тысячи деревьев.

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие-8

Всего за время проведения акции высажено примерно 18 миллионов деревьев. И около тысячи из них пустили корни благодаря белорусско-индийской дружбе.

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма.

# Государственная лесная политика # Охрана природы # Беларусь-Индия # Андрей Карась

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