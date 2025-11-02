Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Наш достопочтенный премьер-министр проводит инициативу, направленную на озеленение территорий. У каждого человека есть мать, а земля – это наша общая мать. Поэтому каждый человек должен посадить дерево во имя своей матери и во имя матери-Земли. Я эту кампанию во всех странах, где был послом, в том числе и в Беларуси.