Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие

Экология превращается в настоящее искусство дипломатии. Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экология превращается в настоящее искусство дипломатии. Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подводя ее итоги, организаторы отмечают, что в посадке деревьев приняли участие работники посольства Индии в Беларуси. Вместе с нашими волонтерами они сажали сосны и ели.
Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Наш достопочтенный премьер-министр проводит инициативу, направленную на озеленение территорий. У каждого человека есть мать, а земля – это наша общая мать. Поэтому каждый человек должен посадить дерево во имя своей матери и во имя матери-Земли. Я эту кампанию во всех странах, где был послом, в том числе и в Беларуси.
Андрей Карась, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
В нашей акции принимали участие представители дипломатических миссий. Сегодня посольство Индии создает культуры в Заславском лесничестве Минского лесхоза. Создавали мы сосну и ель. Высадили порядка тысячи деревьев.
Всего за время проведения акции высажено примерно 18 миллионов деревьев. И около тысячи из них пустили корни благодаря белорусско-индийской дружбе.
Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма.