8 новых троллейбусов белорусского производства начали курсировать в Гомеле

С просторным салоном, кондиционерами и зарядкой для мобильных устройств. В Гомеле начали курсировать новые троллейбусы отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В депо поступило восемь единиц: часть вышла на маршрут, остальные проходят обкатку.

Транспорт полностью низкопольный, что обеспечивает удобную посадку и перемещение внутри салона. Вместимость – более 80 человек. Для пассажиров с инвалидностью оборудованы места, снабженные ремнями безопасности и системой связи с водителем.

Александр Сизоненко, водитель троллейбуса:

Есть связь с водителем, мне можно позвонить сюда даже. Тут рация – отвечаешь. Уже не надо выходить и спрашивать, до какой остановки – он сам тебе скажет, когда выходить.

Александр Сакун, заместитель директора – главный инженер филиала «Горэлектротранспорт» предприятия «Гомельоблавтотранс»:

Данный троллейбус отличает высокая маневренность, плавность хода, широкий, просторный салон, оборудован системой кондиционирования. При поступлении на наше предприятие все троллейбусы проходят техническое обслуживание, проверяется тормозная, пневматическая, гидравлическая, информационная и остальные системы. После проверки всех систем происходит обкатка на улицах нашего города.