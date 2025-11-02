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8 новых троллейбусов белорусского производства начали курсировать в Гомеле

02 ноября 2025 10:37
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С просторным салоном, кондиционерами и зарядкой для мобильных устройств. В Гомеле начали курсировать новые троллейбусы отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В депо поступило восемь единиц: часть вышла на маршрут, остальные проходят обкатку.

8 новых троллейбусов белорусского производства начали курсировать в Гомеле-2

Транспорт полностью низкопольный, что обеспечивает удобную посадку и перемещение внутри салона. Вместимость – более 80 человек. Для пассажиров с инвалидностью оборудованы места, снабженные ремнями безопасности и системой связи с водителем.

8 новых троллейбусов белорусского производства начали курсировать в Гомеле-4

Александр Сизоненко, водитель троллейбуса:
Есть связь с водителем, мне можно позвонить сюда даже. Тут рация – отвечаешь. Уже не надо выходить и спрашивать, до какой остановки – он сам тебе скажет, когда выходить. 

8 новых троллейбусов белорусского производства начали курсировать в Гомеле-6

Александр Сакун, заместитель директора – главный инженер филиала «Горэлектротранспорт» предприятия «Гомельоблавтотранс»:
Данный троллейбус отличает высокая маневренность, плавность хода, широкий, просторный салон, оборудован системой кондиционирования. При поступлении на наше предприятие все троллейбусы проходят техническое обслуживание, проверяется тормозная, пневматическая, гидравлическая, информационная и остальные системы. После проверки всех систем происходит обкатка на улицах нашего города.

8 новых троллейбусов белорусского производства начали курсировать в Гомеле-8

На автономном ходу машина преодолевает до 20 километров. Заряжается во время движения от существующей сети. Всего до конца года «Гомельоблавтотранс» получит 27 таких троллейбусов. Подвижной состав позволит городу развивать маршрутную сеть электротранспорта без капитальных вложений.

В Гродно на маршрут вышел первый в стране экотроллейбус.

# Транспорт Беларуси # транспорт

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