Прямой эфир

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма

02 ноября 2025 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ноябрь в Беларуси – это не просто месяц первых заморозков, а настоящий праздник охотничьего туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти объявили его особенным для любителей дикой природы, подчеркивая вековые традиции и экономический потенциал этого азартного и благородного увлечения.

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма-2

В программе – настоящий марафон событий: от мастер-классов по старинным методам охоты до международных выставок. Для творческих натур – конкурсы на лучший кадр или видео из белорусской глубинки.

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма-4

Охота – это не просто добыча зверя, а целая философия единения с природой, которая привлекает к нам туристов со всего мира. Богатые угодья, уникальная фауна и развитая инфраструктура делают Беларусь идеальным местом для охотников-профи и новичков. Охотничий туризм – это еще и поддержка регионов: новые рабочие места, развитие гостиниц и ремесел. Но главное – строгие правила, которые позволяют сохранять баланс между азартом и заботой о природе.

# Охота в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой
02 ноября 2025 07:46

Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой

«Нам не хватает агрессивного маркетинга» – экс-директор «Коминтерна» о лёгкой промышленности Беларуси
02 ноября 2025 07:38

«Нам не хватает агрессивного маркетинга» – экс-директор «Коминтерна» о лёгкой промышленности Беларуси

В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд
02 ноября 2025 07:35

В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд