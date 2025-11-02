Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма

Ноябрь в Беларуси – это не просто месяц первых заморозков, а настоящий праздник охотничьего туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти объявили его особенным для любителей дикой природы, подчеркивая вековые традиции и экономический потенциал этого азартного и благородного увлечения.

В программе – настоящий марафон событий: от мастер-классов по старинным методам охоты до международных выставок. Для творческих натур – конкурсы на лучший кадр или видео из белорусской глубинки.

Охота – это не просто добыча зверя, а целая философия единения с природой, которая привлекает к нам туристов со всего мира. Богатые угодья, уникальная фауна и развитая инфраструктура делают Беларусь идеальным местом для охотников-профи и новичков. Охотничий туризм – это еще и поддержка регионов: новые рабочие места, развитие гостиниц и ремесел. Но главное – строгие правила, которые позволяют сохранять баланс между азартом и заботой о природе.