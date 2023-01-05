Акцентируйте внимание на своих вкусах. Создали с парфюмером уникальный аромат

Новости Беларуси. Праздники тоже пахнут. Обоняние – одно из самых сильных пяти человеческих чувств. Именно оно может создать неповторимую атмосферу и даже вернуть в прошлое. А какой аромат у Нового года? Мы решили узнать у парфюмера, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Ярец, парфюмер-стилист:

Здесь самое главное воспринимать ароматы Нового года, руководствуясь вашими вкусами, потому что у каждого человека свое восприятие этих запахов. Мне бы хотелось, чтобы вы больше акцентировали свое внимание на свои вкусы. Да, вы можете вспомнить детство, когда вы встречали Новый год, как вы ждали утро и получение подарков, какой аромат тогда стоял рядом, с чем вы можете его ассоциировать, попробовать поискать эти запахи. К примеру, у меня это запах ванили, живой ели и мандарин. Это все воедино звучало всегда. Я хочу, чтобы и у меня так звучало дома по сей день, потому что новогодний праздник – это что-то семейное, личное для каждого. Мне кажется, надо искать объединенный запах этих семейных связей, я бы посоветовал вам вспомнить свое детство и понять, что положительного тогда вы испытывали в этот момент. Большинство из нас стремится подчеркнуть свою индивидуальность. Сделать это очень просто. Персональная композиция, созданная под четким руководством искусного мастера, сможет воссоздать уникальный аромат, аналога которому вы не найдете во всем мире. Вера Позняк, корреспондент:

Купить духи сегодня не проблема, но хочется иметь свой неповторимый аромат. Идея создать персональный аромат реальна. Что нам для этого понадобится?

Николай Ярец:

Сейчас вы будете в роли парфюмера, я вам только буду помогать в этом процессе. Мы поэтапно разберем, как это происходит. Сейчас мы приступим к этому процессу. Я бы предложил продегустировать некоторые парфюмерные ноты. Я вам буду давать эти ноты, ваша задача их записать. Написать, насколько вы хотите их вложить в свое парфюмерное соединение. Я подготовил для вас анкету, в которую мы будем вносить ноты. То, из чего состоит любая парфюмерная композиция. Но для того, чтобы композицию создать, надо продегустировать сначала ноты. И понять, что мы хотим соединить между собой. В аромате главное – ассоциации. Запах не нужно понимать, его нужно пережить и прочувствовать. Николай Ярец:

Вы можете даже назвать этот компонент цветом, насколько он приятный.

Вера Позняк:

Пахнет цитрусом, цвет зеленый. Николай Ярец:

Хорошо, пишем. Это компонент под названием ананас, вы можете его записать дальше, чтобы не запутаться, написать формулу. Видите, как работает ассоциация. Рекомендую всем, кто сталкивается с ароматами в магазинах, в парфюмерных мастерских, в студиях, где-то еще – неважно. Самое главное правило – всегда пить воду, а не занюхивать запахом кофе все ароматы, которые были до этого. Самое главное – вымывать из наших рецепторов все аромамолекулы, которые у нас осели. Вера Позняк:

Этот аромат мне нравится больше.

Николай Ярец:

У каждого человека есть своя особенность восприятия запахов. Количество и сила носа, которая позволяет продегустировать 10-30-50 компонентов или готовых парфюмерных композиций. Самое главное – ориентироваться на свое самочувствие в этом процессе и не забывать об элементарном правиле пить воду. Вера Позняк:

Этот напоминает цветы, фиалки. Николай Ярец:

Прекрасно. Это компонент с названием тубероза. Мы сейчас с вами возьмем эти компоненты и начнем работать на весах, чтобы соединить эти ноты правильно. Ваша задача сейчас расписать, в какой пропорции друг от друга они будут вводиться в нашу формулу. Следующий компонент 1,2, буквально 3-4 капли добавьте и ждите, пока здесь нарисуется такая цифра. Прекрасно. Сейчас 1 капельку добавьте. Ель достаточно акцентная, поэтому мы в минимальных количествах. Просто сжимайте потихоньку. Здесь у нас должно быть 1,8. Да, у вас прекрасно получается. Это еще не все. И наша задача сейчас довести аромат до нужной нам концентрации. Сейчас мы будем доводить нашу отдушку, которую вы соединили до нужной нам концентрации. Позвольте я за вас это сделаю. Теперь самое важное вам доверяю, надо чуть-чуть поработать, размешивая своей прекрасной ручкой. Плотность у всех компонентов разная, вы должны их перемешать, чтобы они пошли в одну массу. Чтобы пользоваться запахом, необходимо дать ему немного настояться. Этот процесс называется мацерацией. Тот момент, когда все плотности различных концентратов выравниваются между собой и стабилизируются. После этого уже можно ароматом пользоваться. Вера Позняк:

От чего зависит стойкость запаха?

Николай Ярец:

Это интересный вопрос, потому что многие думают, что стойкость определяется тем, сколько аромат держится на коже. На самом деле это не так. Одна и та же жидкость может быть выполнена в разных концентрациях, это одна из особенностей влияния стойкости аромата на коже человека. Второй момент более важный – это особенности вашей кожи, аромат может слетать на вашей коже моментально или держаться сутки, 8-6 часов или 4 часа. Туалетная вода в среднем держится 4 часа. Если мы говорим про парфюмерную воду, то держится до 6 часов. Если говорим про концентрацию духов, то духи держатся усредненно порядка 8 часов. Эти аспекты вы должны знать. Рекомендация – наносить на одежду, чтобы создать ощущение присутствия аромата на вашем теле. Если мы говорим про увеличение стойкости аромата, если наносить на заранее увлажненную кожу, аромат увеличится в своей стойкости. Я вас хочу поздравить с вашим первым уникальным авторским ароматом, который вы сами сегодня создавали. И правду говорят, люди – душа города. И каждый его видит по-своему.