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ГАИ рекомендует водителям избегать резкого торможения и забыть про обгон на дорогах

05 января 2023 10:43
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Новости Беларуси. Более 1 600 работников ЖКХ с самого утра ведут уборку снега во дворах и на улицах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ рекомендует водителям избегать резкого торможения и забыть про обгон на дорогах-1

Смена погоды, после не бывало теплых дней, ждет всю страны. Уже к вечеру температура воздуха может упасть до -8°С. Пока же есть опасность образования гололеда. ГАИ рекомендует водителям в сложных погодных условиях избегать резкого торможения и забыть про обгон на дорогах.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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