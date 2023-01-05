ГАИ рекомендует водителям избегать резкого торможения и забыть про обгон на дорогах

Новости Беларуси. Более 1 600 работников ЖКХ с самого утра ведут уборку снега во дворах и на улицах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смена погоды, после не бывало теплых дней, ждет всю страны. Уже к вечеру температура воздуха может упасть до -8°С. Пока же есть опасность образования гололеда. ГАИ рекомендует водителям в сложных погодных условиях избегать резкого торможения и забыть про обгон на дорогах.