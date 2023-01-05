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ГПК фиксирует снижение случаев нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Украины

05 января 2023 12:49
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Новости Беларуси. Наши пограничные отряды на белорусско-украинском участке несут службу в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК фиксирует снижение случаев нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Украины-1

Офицеры отделения пограничного контроля поделились происходящим на южных рубежах. Несмотря на периодические провокации с сопредельной стороны, в Беларуси люди в погонах на них не поддаются.

ГПК фиксирует снижение случаев нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Украины-4

На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы (как одиночные, так и очередями). Слышны звуки тяжелой техники. Исходя из опроса пересекающих государственную границу, говорили, что на территории сопредельного государства они выкопали противотанковый ров. Мы особое внимание уделяем наблюдению за воздушным пространством и подступам к территории пункта пропуска, то есть лесные массивы, места, где можно учитывать складки местности и так далее.

ГПК фиксирует снижение случаев нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Украины-7

А вот случаев нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Украины стало меньше. До Нового года то и дело в небо поднимались беспилотники-разведчики. Теперь их активность минимальна. Связывают это с тем, что в холода квадрокоптеры малоуправляемы.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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