ГПК фиксирует снижение случаев нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны Украины

Новости Беларуси. Наши пограничные отряды на белорусско-украинском участке несут службу в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицеры отделения пограничного контроля поделились происходящим на южных рубежах. Несмотря на периодические провокации с сопредельной стороны, в Беларуси люди в погонах на них не поддаются.

На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы (как одиночные, так и очередями). Слышны звуки тяжелой техники. Исходя из опроса пересекающих государственную границу, говорили, что на территории сопредельного государства они выкопали противотанковый ров. Мы особое внимание уделяем наблюдению за воздушным пространством и подступам к территории пункта пропуска, то есть лесные массивы, места, где можно учитывать складки местности и так далее.