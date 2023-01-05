Андрей Иванец посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов «Исток»

Новости Беларуси. Молодежи как никогда важно перенимать ценности, идеалы и традиции старшего поколения. На это и нацелена акция «От всей души», которая проходит по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 января гостей встречали жители дома-интерната для престарелых и инвалидов «Исток». Они делились секретами долголетия и были рады вниманию, которым вместе с подарками их одарили действительно от всей души.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Это очень заслуженные люди, люди, которые имеют более чем полувековой стаж трудовой деятельности, ветераны Великой Отечественной войны. И безусловно, мне кажется, что сегодня очень важно сегодня обеспечить как раз таки смену поколений, чтобы мы, наша молодежь, приходя и встречаясь с людьми уже такого пожилого и зрелого возраста, переняли те ценности, на которых они воспитывались, те идеалы и традиции. И безусловно здесь это будет взаимообогащающе, потому что, когда молодые люди приходят к людям пожилого возраста, они дарят свою энергию, тепло, жизнерадостность. Но с другой стороны, нам необходимо черпнуть и мудрость, и зрелость.

Пожилых людей своими талантами порадовали студенты сразу нескольких столичных вузов, учащиеся Индустриально-педагогического колледжа и музыкальной школы № 13.