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«Акцент на превентивность». Какие изменения необходимы системе управления охраной труда? Мнение Ирины Костевич

07 апреля 2023 20:31
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

«Акцент на превентивность». Какие изменения необходимы системе управления охраной труда? Мнение Ирины Костевич-1

Как стремиться к нулю? Речь про травматизм. По инициативе Федерации профсоюзов, Минтруда и соцзащиты прошел республиканский мозговой штурм. Усилить ответственность за нарушения или мотивировать материально? Новые инициативы, прорывные решения и опытные заключения. Заинтересованные стороны устроили настоящие дебаты, возведя на пьедестал главное – заботу о людях.

«Акцент на превентивность». Какие изменения необходимы системе управления охраной труда? Мнение Ирины Костевич-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Чтобы получить результаты в этом достаточно сложном техническом направлении, очень важна системная работа. Что мы подразумеваем под системной работой? Конечно, мы как правительство, регуляторы – это, прежде всего, законодательная основа. 2024-2025 год – больше сделать акцент на превентивность. Система управления охраной труда – это очень важно управлять охраной труда. Вот как переформатировать? Она создана. Она хорошая, но пределов совершенству нет.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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