Академия управления будет содействовать белорусским партиям в подготовке кадров – Данилович

Партийное строительство продолжают обсуждать в экспертном сообществе. Процесс для нашей страны новый и во многом, как подчеркнул Президент, зависит от лидеров политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им предстоит активизировать деятельность и достигнуть узнаваемости. Ведь одна из задач партий – направлять инициативы общества в дискуссионное русло, а также продвигать запросы населения.

Сохранить страну и объединить вокруг себя людей! Какие задачи стоят перед партиями и на что ориентирует Президент?

Для этого необходимо завоевать доверие белорусов. Пока, исходя из социологических исследований, оно невысокое. Предстоящая электоральная кампания – это возможность для партий улучшить положение. Так, никто не скрывает, что будет продвигать своих кандидатов. Главное требование главы государства – это должны быть достойные люди.

Как подчеркивает Президент, кандидаты должны быть не только государственными людьми, но отличаться профессионализмом. Эксперты подтверждают слова Александра Лукашенко: так, делая выбор, белорусы судят не столько по принадлежности кандидата к той или иной партии, но оценивают и его профессиональные качества. Академия управления готова повышать квалификацию кадров.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

С нашей стороны, Академии управления, мы естественно готовы взаимодействовать с нашими партиями в плане подготовки кадров, если есть такая необходимость. У нас буквально в следующий понедельник открывается, набрана группа на переподготовку по специальности «Государственное управление и идеология» со стороны «Белой Руси». Мы будем их готовить, соответственно. Помимо этого, мы можем по заказам наших партий проводить повышение квалификации в формате однодневных семинаров или пятидневное повышение квалификации.

В ходе встречи с главой государства обсуждался также вопрос финансирования партий. Теперь политические организации существуют за счет членских взносов. Как отмечают эксперты, это оптимальный вариант. Ведь практика показывает: как только в отношения вмешиваются деньги, меняются роли – есть тот, кто платит и диктует условия, и тот, кто их выполняет. 2020 год показал, чем чреваты непроверенные источники финансирования.