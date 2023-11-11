Беларусь всерьёз обеспокоена манипулированием «детской повесткой» в ООН

Вместе добиваться поставленных целей куда проще, чем в одиночку. Поэтому наша страна всегда была и будет открыта для конструктивного сотрудничества. Однако не все придерживаются такой, казалось бы, понятной политики. Даже в вопросах, для решения которых все без исключения государства должны объединиться, коллективный Запад пытается посеять зерно раздора, чтобы извлечь свою выгоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Острее всего эта проблема стоит в странах, где разворачиваются вооруженные конфликты. Несмотря на все приведенные доводы и конкретные факты, западные страны не оставляют попыток очернить Беларусь, распространяя новые фейки о якобы принудительном переселении украинских детей. При этом никаких доказательств, ни одного имени ребенка, который был бы насильственно перемещен в Беларусь или не покинул ее территорию после отдыха, назвать не могут. Павел Евсеенко еще раз подчеркнул, что наша страна остается всецело приверженной делу защиты детей в вооруженных конфликтах и последовательно вносит свой вклад в улучшение гуманитарной ситуации в мире.

Павел Евсеенко, заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН:

На протяжении десятилетий существует традиция приглашать в Беларусь для отдыха и оздоровления детей из стран, затронутых различного рода бедствиями. Начиная с 1991 года в этих целях нашу страну посетили более 21 тысячи детей из более чем 40 стран. Мы не приемлем попытки злонамеренного извращения фактов и их вольных интерпретаций. Все те, кто хотел убедиться в законности и обоснованности гуманитарных усилий нашей страны, имели для этого все возможности.

В конце сентября в Минске провели брифинг для дипкорпуса, аккредитованного в нашей стране, чтобы разъяснить зарубежным коллегам, как проводится работа по оздоровлению детей из иностранных государств. У них даже была возможность посетить базы отдыха и лагеря, где отдыхали ребята из Донбасса. Все, кто хотел убедиться в законности гуманитарных усилий Беларуси, могли это сделать. Заместитель постпреда подчеркнул, что наша страна является ответственным участником Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов к ней и оказывает детям помощь, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями.