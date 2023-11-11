В Слуцком районе прошла профсоюзная акция «Мы вместе – за Беларусь»

О значимости патриотической позиции говорили и в Слуцком районе. Здесь прошла профсоюзная акция «Мы вместе – за Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил председатель ФПБ Михаил Орда, главная сила белорусов – в созидательном труде.

Народно-патриотическое мероприятие для профсоюзов традиционное. С момента запуска патриотической акции ее участниками стали около 300 городов и более миллиона человек. Так, в деревне Селище в торжественной обстановке наградили тех, кто посвятил жизнь нелегкому, но благородному труду – работников сельскохозяйственной отрасли. Символично, что акция состоялась в преддверии их профессионального праздника.

Ирина Грибинюк, бригадир товарной фермы ОАО «Витко-Агро»:

Я чувствую гордость. Приятно, что оценили твой труд. Награда для всего коллектива, потому что не будь мы едины в коллективы – у нас не будет результата.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы вместе работаем, строим, развиваем нашу страну, делаем ее лучше. Мы вместе отвечаем за наше будущее. И надо сказать, что, если каждый из нас на своем рабочем месте будет вкладываться в работу, будет ответственно относиться к своей работе, вкладываться в свое дело на сто процентов, мы абсолютно решим все проблемы, мы абсолютно решим все задачи и будем жить в нашей мирной стране, будем делать лучше нашу жизнь и для себя, и для наших детей.