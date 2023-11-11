На семинаре в Гомельской области изучили подходы к восстановлению отслужившей техники

Сбор урожая в Беларуси на финишной прямой, однако работа аграриев на этом не заканчивается. Самое время готовить технику к полевым работам. Республиканский семинар, посвященный этой теме, прошел сегодня в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На примере региона его участники изучили подходы к восстановлению отслуживших свой срок агрегатов – тракторов и комбайнов. После капитального ремонта на специализированном предприятии они получают вторую жизнь. Надежность такой техники высокая, а стоимость гораздо ниже. С 2022 года работники «Гомельоблагросервиса» обновили и отправили в поля 32 единицы техники. По мнению вице-премьера Леонида Зайца, подобный опыт нужно брать на вооружение и применять по разным направлениям.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наша задача сегодня – показать подходы в восстановлении бывшей в употреблении техники, которая самортизировала, как бы не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Но она получает второе дыхание, вторую жизнь. Проходит капитальный ремонт на специализированном предприятии, и она готова в дальнейшем выполнить свое предназначение. Стоимость ее в три раза дешевле, чем новой техники, но и надежность у нее очень высокая. Гарантия на три года дается этим предприятиям.