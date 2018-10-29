Афанасьева о Тихановиче: «Человек, который больше всех ратовал за то, чтобы была гармония в жизни»

Инна Афанасьева выступит во Дворце Республики с новой программой «Любовь моя...»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады – Инна Афанасьева.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады:

Я не хотела загружать своих друзей-коллег просто волнением за кулисами, чтобы меня поддержать. Придут только вот самые-самые, они мне очень нужны в этот момент. Это Ядвига Поплавская, потому что, как вы знаете, не так давно Саша ушёл от нас. Но он в наших сердцах. И это тот человек, который больше всех ратовал за этот мир, за то, чтобы была гармония в жизни, он всей своей жизнью это доказывал, проходя через разные проблемы и испытания в своей жизни, он достойно с этим справлялся. И поэтому, конечно, 30 лет на сцене – они абсолютно точно не могли быть без вот этой мною любимой пары: Саши и Ядвиги.

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