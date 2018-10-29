Прямой эфир

Видеоинженер мне написала: «Инна, я реву уже три дня». Афанасьева рассказала о новой песне

29 октября 2018 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инна Афанасьева выступит во Дворце Республики с новой программой «Любовь моя...»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады – Инна Афанасьева.

Какую новую песню вы будете исполнять на концерте?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады:
В каждую песню мы вложили определённый смысл, поэтому у меня будет премьера нескольких песен. Одна песня будет «Девочка из Лондона», автор у нас из Москвы, но там с греческими какими-то корнями, и будет, конечно, белорусских авторов, это Женя Олейник и Юлия Быкова – мои любимые, мои друзья. Мне хотелось спеть такую песню, в которой бы люди чуть-чуть задумались о том, как мы живём, о том, что мы забыли об элементарных вещах, которым мы когда-то радовались, а сейчас мы об этом даже не вспоминаем. И Женя с Юлей написали мне такую песню. Видеоинженер, который делает видеоряд на эту песню, она мне написала: «Инна, я реву уже три дня». Потому что песня получилась очень глубокая, очень сильная, там есть над чем подумать, там бегут мурашки, она так трогает. Каждый нюанс, каждый шанс, ты хочешь это увидеть.

«В каждую песню мы вложили определенный смысл». Что нового исполнит Инна Афанасьева в концертной программе «50 на 30»

Афанасьева о Тихановиче: «Человек, который больше всех ратовал за то, чтобы была гармония в жизни»

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева # Фотофакт # Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Не бояться выглядеть глупо и прочитать Достоевского. Как стать фотографом, советуют профессионалы
29 октября 2018 08:28

Не бояться выглядеть глупо и прочитать Достоевского. Как стать фотографом, советуют профессионалы

Танцевальное шоу, битбокс и анимэйшн-дэнс. Фестиваль дружбы Беларуси и Кореи прошёл в Минске
28 октября 2018 12:34

Танцевальное шоу, битбокс и анимэйшн-дэнс. Фестиваль дружбы Беларуси и Кореи прошёл в Минске

Более 400 работ почти из 50 стран. Международный фестиваль анимации «Анимаёвка-2018» проходит в Могилёве
26 октября 2018 06:54

Более 400 работ почти из 50 стран. Международный фестиваль анимации «Анимаёвка-2018» проходит в Могилёве