Видеоинженер мне написала: «Инна, я реву уже три дня». Афанасьева рассказала о новой песне

Инна Афанасьева выступит во Дворце Республики с новой программой «Любовь моя...»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады – Инна Афанасьева.

Какую новую песню вы будете исполнять на концерте?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады:

В каждую песню мы вложили определённый смысл, поэтому у меня будет премьера нескольких песен. Одна песня будет «Девочка из Лондона», автор у нас из Москвы, но там с греческими какими-то корнями, и будет, конечно, белорусских авторов, это Женя Олейник и Юлия Быкова – мои любимые, мои друзья. Мне хотелось спеть такую песню, в которой бы люди чуть-чуть задумались о том, как мы живём, о том, что мы забыли об элементарных вещах, которым мы когда-то радовались, а сейчас мы об этом даже не вспоминаем. И Женя с Юлей написали мне такую песню. Видеоинженер, который делает видеоряд на эту песню, она мне написала: «Инна, я реву уже три дня». Потому что песня получилась очень глубокая, очень сильная, там есть над чем подумать, там бегут мурашки, она так трогает. Каждый нюанс, каждый шанс, ты хочешь это увидеть.

«В каждую песню мы вложили определенный смысл». Что нового исполнит Инна Афанасьева в концертной программе «50 на 30»

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