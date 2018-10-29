«Я всегда мечтала спасать людей»: Университет гражданской защиты МЧС открыл двери для абитуриентов

Новости Беларуси. Они смогли посмотреть, как устроен быт курсантов, а еще увидеть элементы боевой работы дежурной смены – мастер-класс от спасателей по тушению пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силу, ловкость и выносливость демонстрировали сотрудники МЧС. Будущие курсанты вместе с родителями ознакомились и с правилами проведения вступительной кампании.

Очень мотивирует то, что люди очень сильные. Они выдержаны духом и нацелены на то, чтобы спасать людей.

Интересно как оказание первой медицинской помощи, так и тушение пожаров, предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Я всегда мечтала спасать людей. Но, к сожалению, девушек не берут на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Но я решила, что я смогу помогать тем, что смогу предупреждать пожарную опасность.

Светлана Маршина, ответственный секретарь приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

У нас профессиональный отбор в наше учреждение образования. И он начинается уже с января. Они проходят медицинскую комиссию в обязательном порядке, сдают нормативы по физической подготовке. И только если они пройдут профессиональный отбор, они могут претендовать на обучение в нашем университете.