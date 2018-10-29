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Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске

29 октября 2018 07:41
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20 городов мира, более одного миллиона посетителей. Удивительная выставка прямиком из Гонконга этом году приехала и в нашу столицу. В воздухе витает запах ванили, а вокруг – настоящее царство шоколада: фрукты, овощи, чашки и даже строительные материалы, сладкие на вкус.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -1

Дарья Овчинникова, заведующая информационно-выставочным отделом Национального исторического музея Республики Беларусь:
Выставка «Искусство шоколада» развлекательного формата. В стенах нашего исторического музея мы планируем также с декабря сделать мини-экспозицию, посвящённую истории шоколада.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -4

Вся экспозиция разделена на тематические зоны, прямо у входа вас встречают милые панды, потом и семья пингвинов.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -7

А перед тем, как отправиться в тропики, встретить розового фламинго и увидеть изысканное белое платье от кутюр, загляните на чай к Алисе в Страну чудес.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -10

За угощением можно сделать снимок на память: 3D-фотозона – ещё одна особенность шоколадной сказки.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -13

Михаил Филимонов, организатор выставки:
Для каждого проекта мы готовим эксклюзивные экспонаты, в частности, для Минска то, что вы здесь видите, это сделано специально для этого города. Для изготовления всех экспозиций несколько тысяч килограммов шоколада, где-то примерно 2,5 тонны. Работает один шоколатье, который научился этому искусству в Азии. Подготовка этого проекта заняла у нас 4 месяца.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -16

Более 60 килограммов вкуснейшего белого шоколада. На этот удивительный рояль можно не только посмотреть, но и присев, почувствовать себя настоящим шоколадным маэстро.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -19

Михаил Филимонов:
Эйфелева башня, на её создание мы использовали 65 кг чёрного шоколада. Её уникальность состоит в том, что мы как в строительстве, разрабатывали сначала строительный проект, делали чертежи, рассчитывали способности данной конструкции, и потом уже вычерчивали, высчитывали, создавали и выстраивали вот такую конструкцию.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -22

После экскурсии все посетители могут попробовать себя в роли профессионального шоколатье.

Александра Короткевич, мастер шоколадной росписи:
Можно разукрасить панно и изготовить сувенир своими руками. И при желании можно попозже или сейчас съесть его.

Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске -25

Учёные утверждают: шоколад не только вкусный, но и полезный, ведь помогает справиться со стрессом и улучшает настроение. Окунуться в сказочный мир сладостей и получить заряд положительных эмоций можно до 8 января.

# Выставки в Минске # общество # Дарья Овчинникова # Михаил Филимонов # Фотофакт # Выставки в Минске

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