Стань заметней в темноте: необычный флешмоб прошёл в Витебске

Новости Беларуси. Необычный флешмоб устроили в Витебске: в сумерках и под дождем полсотни школьников обратили на себя внимание водителей и пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на погоду и позднее время суток, детей было видно издалека. И причина тому не только масштабные танцы, но и световозвращающие элементы на одежде участников.

Когда рано темнеет и поздно светает, фликер – то, что надо. Такая деталь гардероба может уберечь от трагедии.