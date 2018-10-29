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Стань заметней в темноте: необычный флешмоб прошёл в Витебске

29 октября 2018 07:31
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Новости Беларуси. Необычный флешмоб устроили в Витебске: в сумерках и под дождем полсотни школьников обратили на себя внимание водителей и пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стань заметней в темноте: необычный флешмоб прошёл в Витебске-1

Несмотря на погоду и позднее время суток, детей было видно издалека. И причина тому не только масштабные танцы, но и световозвращающие элементы на одежде участников.

Стань заметней в темноте: необычный флешмоб прошёл в Витебске-4

Когда рано темнеет и поздно светает, фликер – то, что надо. Такая деталь гардероба может уберечь от трагедии.

Стань заметней в темноте: необычный флешмоб прошёл в Витебске-7

К слову, 29 октября видимость на дорогах будет желать лучшего. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах пройдут продолжительные сильные дожди, по северу страны – с мокрым снегом.

# Акции # общество # Фотофакт

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