Афанасьев: либералы могут предложить нам только сдаться, но мы этого делать не будем

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы видим, что делают наши враги. В России их называют иноагенты, у нас – экстремисты и террористы. Вот недавно один из таких персонажей – блогер, который живет за рубежом за иностранные деньги, вот он как раз таки снова с нападками на православие. Есть такой Максим Кац. И он разобрал, что говорите вы, что говорит Борис Корчевников, отец Андрей Ткачев, – это все не православие. А вот он привел там некоторых персонажей, которые вразрез совершенно со словом евангельским, и наоборот, стоят на таких экуменических, либеральных позициях. Соответственно, сторону в этой войне они тоже выбрали. Вот как сейчас? Вот вы как чадо Русской православной церкви... Паства, священники, миряне, все или большинство ли придерживаются понимания этих вещей, которые сейчас происходят, о чем говорит Патриарх Святейший? О том, что это священная война? Или же имеют место упаднические, либеральные настроения, интеллигентские?

Андрей Афанасьев, журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас»:

Очень незначительные эти настроения. Я не могу сказать, что они в большом формате присутствуют. Практически на каждом приходе есть волонтерские группы, которые помогают фронту: вяжут сети маскировочные, собирают гуманитарную помощь, пишут письма ребятам, чтобы поддержать их. Вообще, очень смешно, когда люди, не имеющие никакого отношения к православию, а насколько я понимаю, господин Кац – человек не очень православный, на эти темы рассуждает, что является православием, а что не является православием. Он, насколько я помню, был специалистом по игре в карточные игры.

Григорий Азаренок:

Да, в покер.

Андрей Афанасьев:

Покер. Вот пусть как бы он покером своим и занимается. Мы же к нему не лезем и не говорим, какой покер правильный, а какой неправильный. А он, вот этот специалист по азартным играм американским, имеет наглость вообще рассуждать на богословские темы. Это выглядит, конечно, немножко смешно и нелепо. Опять же, вот «не могли спать, думали, что же о нашей позиции скажет иноагент Кац». Кац, как мы знаем, может предложить только сдаться. Но мы это делать не будем. Так всегда и происходит. А ему Бог судья. И мы его не ждем назад. Безусловно.

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