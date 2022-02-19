«Не замечая препятствий на пути исполнения своего желания». Что пишут в письмах к Деду Морозу?

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– У нас есть сегодня специальный сопровождающий. Нам повезло попасть в Беловежскую пущу именно в зимний период, потому что мы же можем оказаться в поместье Деда Мороза. Но несмотря на то, что Дед Мороз работает 365 дней в году, в зимней период все-таки это как-то приятнее, что ли. Можно загадать желание. А вдруг исполнится, правда?

– Правда. А если мы расскажем еще стишок – подарок, может быть, получим.

– Но попасть сюда, в самый центр Беловежской пущи, в поместье Деда Мороза без экскурсовода невозможно. Поэтому с нами сегодня будет путешествовать специальный герой. Вот он там.

– Здравствуйте, уважаемы гости!

– Здравствуйте!

– Меня зовут Янка. Я помощник Дедушки Мороза. Место Беловежской пущи уникальное – столица Нового года, потому что это крайняя западная точка Беларуси. Только, когда Новый год доберется до поместья Деда Мороза здесь в пуще, можно смело говорить о том, что действительно в республике наступил. И вы сейчас находитесь в эпицентре чуда. А в чудеса-то верите?

– Да.

– Конечно, верим.

– До сих пор?

– Да.

– И в Дедушку Мороза верим. Уже не терпится его повидать.

– С Дедом Морозом сегодня обязательно познакомитесь. Кроме всего прочего, прикоснетесь к чуду собственными руками. А если вдруг покажется, что с вами этого не произошло к концу путешествия, расстраиваться не нужно. Просто знайте, что для вас настало время чудить самим. Отправляемся в путь.

23 декабря ушедшего в историю года – 2021-го исполнилось ровно 18 лет с тех пор, как первые гости перешагнули линию сказочных ворот поместья белорусского Деда Мороза. 18 лет – казалось бы, не такой большой промежуток времени. Однако здесь уже в гостях у волшебника побывали представители 118 государств мира – более двух с половиной миллионов человек. Надо вам сказать, что больше двух третей из этого числа – не дети. Спрашивается: отчего такое огромное количество людей приезжает сюда, в гости к доброму волшебнику?

– Потому что уже перестали верить и хочется подтверждения, что все-таки чудо есть, удостовериться.

– Мне кажется, что взрослые чудят гораздо больше, чем дети. Вы знаете, была такая одна забавная история: очень серьезный человек, пресс-атташе одного из военных руководителей одного из государств попросил своего товарища сфотографировать, как он передает из рук в руки письмо Деду Морозу. Такой фотоснимок сделали. И Дедушка Мороз держит письмо в руках, а его оппонент говорит: «Отдай письмо. Что ты в него вцепился-то?» А Дед Мороз говорит: «Подожди, письмо же мне». «Нет, это я только для фотоснимка. В магазин-то мне идти». «Нет, так дело не пойдет». Они открыли письмо и прочитали его вместе. Как вы думаете, что было написано в этом письме? «Хочу, чтобы папа был здоров». И Дед Мороз говорит: «Ну, что? Сходил в магазин?». На самом деле принципиальная разница заключается в том, что маленькие дети хотят, не замечая препятствий на пути исполнения своего желания. В силу отсутствия у них опыта, знаний и возможностей. Они просто хотят и все. А мы с вами на пути к нашим желаниям начинаем выдумывать вещи – кредиты какие-то, гаражи. То, что на самом деле к желанию не имеет ровным счетом никакого отношения. А приехав сюда, в сказку, очутившись в детстве, почувствовав себя маленькими детьми, вы просто правильно формулируете желания. Итак, мы с вами возле сказочных ворот. Вход в поместье Деда Мороза, его покой стерегут два богатыря, асилка белорусских – Дуб-Дубович в каменной башне и Вяз-Вязович в каменной башне по правую руку от вас. Здесь в Беловежской пуще были большими друзьями Деда Мороза, он с ними очень любил общаться во время прогулок. Кощей Бессмертный, сватаясь к Снегурочке, затеял в пуще в феврале 2003 года страшную бурю. И друзья Деда Мороза были вывернуты с корнями из земли. Чтобы не потерять своих закадычных друзей, Дедушка Мороз попросил резчика изготовить из них двух асилков. «Стражники-стражники, пропустите нас». Пожалуйста, три-четыре…

– Стражники-стражники, пропустите нас, пожалуйста.

– Мы с вами подошли к самому высокому здесь в поместье резному деревянному терему, в котором круглый год живет, с крыльца которого ежедневно приветствует гостей белорусский Дедушка Мороз. В зимнюю пору с внучкой Снегурочкой.

– Я сейчас заплачу даже.

– Плакать не надо, а вот пригласить на крылечко придется. Кстати, здесь его рабочий кабинет, зал торжественных приемов – случаются и такие. А наверху гардеробная и опочивальня – большая деревянная резная кровать, пуховая перина. Она никакая не снежная, и не в холодильнике Дед Мороз ночует. Но вот подушек на его перине семь. Как думаете, почему семь? Спит Дед Мороз один. Иногда матушка Зима, когда бывает здесь в поместье. Дело в том, что все подушки разного размера, с разным количеством снов внутри. В самую маленькую всего один сон помещается. На ней он спит почти каждый день. Гостей очень много, некогда отдыхать. Средняя продолжительность одного сна – два часа. Значит, два часа в день спит почти круглый год Дедушка Мороз. А когда уж выдаются дни, и гостей приезжает мало – на подушке с семью снами. Тогда выходит, что часов 14 отдыхает. Уж мы тут ходим все на цыпочках. Правда, дней таких в году шесть, наверное, выдается. Итак, Дедушка Мороз и Снегурочка, появитесь, пожалуйста!

– Дедушка Мороз и Снегурочка, появитесь, пожалуйста!

– Мы рады приветствовать вас! Откуда к нам приехали, из какого королевства?

– Мы из Гродно.

– Из гродненского королевства? Хорошо. А для чего вы к нам приехали?

– Чуда хотим.

– Чудо хотите. А верите в чудеса?

– Верим.

– Хорошо.

– Вы же к нам приехали с хорошим настроением?

– Да, супер просто.

– А в новом году себя хорошо вели?

– Пока еще, да. Еще не успели. В старом – сложнее. Там дней больше было – поэтому.

– Хорошо. Поиграем с вами немножко?

– Да!

– Что у Дедушки в правой руке?

– Посох. А ничего нет.

– Самые внимательные, да? А теперь давайте, правую ручку вперед. Все вместе. Маленький, подходи к нам. Как тебя зовут? Иди сюда, поиграешь с нами тоже. Давайте, правую ручку вперед – согнули, опустили. Левую ручку вперед – согнули, опустили. Две ручки вперед – согнули. Кулачки – и показываем нам: класс! Какие вы хорошие. А загадки отгадывать будем с вами?

– Да!

– Будем. Хорошо. Вот сколько месяцев в году имеет 28 дней?

– Один.

– Февраль, один? А в остальных нет 28 дней?

– Все.

– Хорошей прогулки. Когда погуляете, не забудьте от нас забрать небольшой подарок. Договорились? Только в самом конце. И аккуратно будьте со своими желаниями. Если они изменят вашу жизнь к лучшему, только тогда они сбудутся.

– Главное, перед тем, как загадать желание, наверное, быть чистыми помыслами. Освободиться от всех плохих деяний и мыслей нехороших. В этом нам поможет с вами волшебная мельница. Выбираем камешек, который соответствует нашим плохим поступкам.

– Сейчас мы должны сказать уже?

– Да.

– Мельница-мельница, пускай все плохое перемелется!

– Пожалуйста!

– Все? Ждем или как? Это когда произойдет?

– Все.

– Мы находим месяц своего рождения – они у нас идут от января по декабрь – и ему рассказываем о своем желании. Но рассказываем либо про себя, либо шепотом. Так, чтобы никто больше не услышал. Так как желания, сказанные вслух громко, не сбываются.

– Все ясно.

– Поэтому вам сейчас нужно подойти к своему месяцу и поделиться своим самым заветным желанием.

– Не хочется, Валерочка, с тобой расставаться, но придется нам поделиться.

– Возле новогодней елочки мы будем петь любимую песенку Дедушки Мороза. Скажите мне, пожалуйста, какая любимая песенка у Дедушки Мороза?

– «В лесу родилась елочка».

– Совершенно верно. Для того, чтобы включилась музыка и мы смогли с вами водить хоровод, нужно сосчитать до трех. Договорились? Теперь все вместе.

– Раз, два, три. Хоровод идет в правую сторону.