«Вам будет предложено несколько блюд на выбор». Вот как встречают туристов в отелях Беловежской пущи

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Расстояние от нашей последней остановки в городе Каменец до Беловежской пущи всего 22 километра и занимает примерно 20 минут езды, куда мы и отправились с самого утра. Дорога была абсолютно свободная.

Парковка общая и бесплатная, но за территорией заповедника. Но не беспокойтесь, идти от паркинга до гостиницы сосем недолго. И да, в момент заселения вас могут пропустить на авто на территорию, чтоб выгрузить свой багаж. Остановиться на предстоящую ночевку мы запланировали уже в самом заповеднике, тут есть гостиничные комплексы.

Так как мы заселились с самого утра, не упустили возможность позавтракать перед предстоящим насыщенным днем. Кстати, завтрак входит в стоимость проживания, и это, конечно, приятный бонус. Вам будет предложено несколько блюд на выбор. Мы не удержались и заказали свое любимое блюдо — пельмени. Они тут местного производства, еще и с дичью. Очень вкусное блюдо, с одной стороны, классическое, но, с другой, сразу же погружает в местную атмосферу.

Позавтракав, отправились на экскурсию по отелю, посмотреть как тут все устроено. Практически сразу наткнулись на бильярд, который как раз оказался свободным. Я не смог упустить возможность сыграть партию, заодно научить Александру. Параллельно мы заметили, что тут есть еще и настольный теннис, дартс, пара тренажеров, сауна и, самое главное, бассейн, куда практически сразу же мы и направились.