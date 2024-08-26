Абухович: для имиджевой составляющей ремесленничество надо продвигать, потому что это наш бренд
Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Я хочу вам сейчас сказать, что сегодня на мне то, что делают ремесленники. Этот материал, это солома. Вот это все – это солома. Посмотрите, как вы думаете, это ремесленничество, это мастер? Вот это мастерство?
Алена Сырова, СТВ:
А это к белорусским традициям имеет отношение?
Как будут разбираться, кто ремесленник, а кто предприниматель? Объяснил член профильной комиссии – подробности здесь.
Юлия Абухович:
Это белорусские традиции, это не просто привычная для нас желтая, золотая соломка. Это творческий подход к тому, как это можно преподнести. Причем вариантов соломоплетения есть много, потому что сегодня это тренд. Что такое это для экономики? Для экономики, мы можем сказать, что ремесленничество стоит на стыке культуры и экономики. И если мы будем продвигать вот эти традиции, это что? Это и новые рабочие места, это бренд Республики Беларусь, это позиционирование ее, наших уникальных каких-то вещей на международном рынке?
Так почему то, что у нас получается замечательно, вот так уникально, не использовать как на внутреннем, так и на внешнем рынке? То есть мы можем даже сегодня сказать, что выделяют такой новый элемент в экономике, называется креативная экономика. И ремесленничество сегодня относится именно туда. Почему? Потому что креативная экономика – это сочетание инноваций, сочетание традиций, которые возникают в новом свете. Вот почему я сегодня надела эти украшения. Это креативно.
Это не то, что мы привыкли, еще раз говорю, к золотой соломке, а это уже творческий подход для того, чтобы потребителю захотелось. Потому что, потребитель, когда выбирает магнитики, когда приезжает в другую страну, он покупает эмоции. Он покупает эмоции и память об этой стране. Вот такие изделия – это эмоции. Это изделие, которое делает моя мама, она у меня мастер по соломоплетению. Я с детства в этом живу, я просто это очень хорошо понимаю и знаю.
У нас очень часто заказывали у мамы елочные игрушки из соломы на елку. Вы не представляете, насколько это красиво, это кропотливый труд, это только ручная работа, все изделия индивидуальные. Я считаю, что для имиджевой составляющей, чтобы говорить о том, что ремесленничество надо продвигать, потому что это наш бренд, его надо развивать и подходить к экономике.