Абухович: для имиджевой составляющей ремесленничество надо продвигать, потому что это наш бренд

Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Я хочу вам сейчас сказать, что сегодня на мне то, что делают ремесленники. Этот материал, это солома. Вот это все – это солома. Посмотрите, как вы думаете, это ремесленничество, это мастер? Вот это мастерство?

Алена Сырова, СТВ:

А это к белорусским традициям имеет отношение? Как будут разбираться, кто ремесленник, а кто предприниматель? Объяснил член профильной комиссии – подробности здесь.

Юлия Абухович:

Это белорусские традиции, это не просто привычная для нас желтая, золотая соломка. Это творческий подход к тому, как это можно преподнести. Причем вариантов соломоплетения есть много, потому что сегодня это тренд. Что такое это для экономики? Для экономики, мы можем сказать, что ремесленничество стоит на стыке культуры и экономики. И если мы будем продвигать вот эти традиции, это что? Это и новые рабочие места, это бренд Республики Беларусь, это позиционирование ее, наших уникальных каких-то вещей на международном рынке? Так почему то, что у нас получается замечательно, вот так уникально, не использовать как на внутреннем, так и на внешнем рынке? То есть мы можем даже сегодня сказать, что выделяют такой новый элемент в экономике, называется креативная экономика. И ремесленничество сегодня относится именно туда. Почему? Потому что креативная экономика – это сочетание инноваций, сочетание традиций, которые возникают в новом свете. Вот почему я сегодня надела эти украшения. Это креативно.