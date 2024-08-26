Ремесленник – это носитель национальных белорусских традиций. Разбираемся в нюансах Указа №328

Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: Давайте разберемся с самого начала, почему вообще возникла необходимость в изложении в новой редакции указа о ремесленной деятельности. Поддержу тезис о том, что основная цель указа – это возрождение и сохранение национальных белорусских традиций и передача этих традиций подрастающему поколению. Здесь основная функция – социальная. Экономическая функция в данном случае вторична. При этом мы понимаем, что закон об изменении закона «О предпринимательской деятельности» говорит о том, что ремесленник с 1 октября 2024 года – это тоже предприниматель. Но это особый предприниматель. Это физическое лицо, у которого появляется такой статус. Он отличается от юридического лица, индивидуального предпринимателя. Это самая простая форма бизнеса, когда человеку дана возможность попробовать: сможешь или не сможешь. В принципе сегодня никому не запрещено заниматься любым декоративно-прикладным искусством как хобби: делать бочки, горшки на гончарном круге, заниматься соломоплетением.

Ирина Бабаченок:

Когда я дохожу до уровня, что я не просто это делаю, а готов монетизировать свое хобби, здесь и появляется тот самый статус предпринимателя. При этом, когда мы говорим о том, кто же ремесленник, а кто не ремесленник, в этом плане попробуем разводить обывательское значение слова «ремесленник», «мастер» и значение слова «ремесленник», которое нам сейчас предлагают законодательно. В смысле нового 328-го указа ремесленник – это носитель национальных белорусских традиций, который воплощает их в своих изделиях. Но основное здесь – он нацелен на их реализацию. Тогда он уже ремесленник-предприниматель в смысле Гражданского кодекса, 328-го указа.

Кирилл Казаков:

На примере кулинарии. Если два человека увлекаются и вдруг начинают говорить, что мы готовы продать, один делает плов, а второй драники, тот, который делает драники, будет ремесленником, а кто делает плов – самозанятым.

Ирина Бабаченок:

Он будет лицом, которое осуществляет самостоятельную профессиональную деятельность.

Кирилл Казаков:

Потому что драники – это наше, а плов – нет.

Ирина Бабаченок:

При том человек сам будет определять себя, кто же он.