Пример для тех, кто сомневался. На РТР-Беларусь появилась ведущая с ограниченными возможностями

Впервые на белорусском телевидении! В творческой команде программы «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь появилась новая ведущая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алеся Алехнович почти всю жизнь в инвалидной коляске, но категорией барьеров она не рассуждает. Как на пути к мечте преодолевать любые преграды – узнавала Татьяна Сидоренко.

«Новый этап жизни, который я еще не осознала» – это первые впечатления от круто повернувшихся обстоятельств в жизни Алеси Алехнович. Телевизионный грим, свет софитов, телекамеры, новые возможности. Она до последнего сомневалась в своем появлении на экране.

Алеся Алехнович, ведущая программы «Новое утро» на РТР-Беларусь:

Мне позвонили и сказали, что ваша кандидатура утверждена. Сначала это была как обычно пауза. Что-то, наверное, изменилось в этой вселенной. Была, конечно, очень рада.

Чтобы с экрана телевизора приветствовать жителей страны, Алеся просто поверила в себя. Неограниченное желание подтолкнуло пройти кастинг. Объехав на инвалидном кресле все сомнения и стереотипы, девушка стала членом большой телевизионной команды. Алеся Алехнович:

Хочется, конечно, не подвести своих коллег. И становиться лучше со временем, поэтому стараешься, а от старательности, ну, немножечко волнений прибавляется. Алеся – пример для тех, кто сомневается в своих возможностях. Жизнь в инвалидном кресле, безусловно, другой образ жизни. Но все «невозможное – возможно». В багаже – серебряная медаль Кубка мира по спортивным бальным танцам на колясках. Конкурсы, фестивали, опыт выступления на публике пригодился на телевизионной площадке. А лучше освоиться в новой роли помогают и коллеги.

Александр Меженный, ведущий программы «Новое Утро» на РТР-Беларусь:

Мы за то, чтобы в кадре была жизнь. Если наша жизнь не наполнена разными картинками, пускай картинки будут разные. Поэтому я считаю что то, что делает наш телеканал, и то, что мы пытаемся сделать в кадре, это мы как раз таки и пытаемся людям продемонстрировать то, что в нашей жизни есть. Юлия Самусенко, ведущая программы «Новое Утро» на РТР-Беларусь:

С Алесей работается очень комфортно. Она быстро схватывает, она очень активная. Мне кажется, что в нашей команде ей будет очень хорошо и для программы это абсолютно новый уровень.