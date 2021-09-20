А вы знали, что больше чем половине населения мира знаком вкус белорусской продукции? И вот почему

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

В мире признанными ООН считаются 197 стран. То есть больше, чем в половину стран, мы поставляем нашу продукцию. Больше половины населения планеты ест белорусскую продукцию.

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Да, так и есть. Это правда. Ольга Коршун:

Вы можете это осознать?

Алексей Богданов:

Мы это давно осознали. Мы над этим работали постоянно, двигали. Продвижение товара в чужую страну – это очень непростой процесс. Чтобы и зрители понимали, поверьте, что пустых рынков нет, везде кто-то присутствует. И мы, заходя в тот же Китай, любую страну Азии, там не пустые полки, в тех Арабских эмиратах. Изобилие есть, особенно в странах, где хорошо работает экономика, где есть деньги у населения покупать товары. Конечно, приходится бороться с транснациональными компаниями, и с известными брендами, а бренд, как известно, стоит денег. Надо продвигать наш национальный бренд, постепенно приучать покупателей к нашему товару. Нам сейчас здорово работать на постсоветском пространстве, в странах СНГ, особенно на нашем основном рынке, в Российской Федерации, где белорусские товары давно знают и любят. Высочайшая лояльность покупателей к нашим товарам, потому что они проверены временем. Качество, безопасность, высокие стандарты, производство по ГОСТу. Выстраиваются очереди за нашей продукцией. Был интересный случай в Грузии. Там есть сеть магазинов белорусской продукции, и мы с нашим послом открывали магазин – ленточки, красиво. Зашли. Посмотрели, выходим, стоим возле крыльца магазина, разговариваем. И тут из магазина выходит пожилой человек. Он говорит: я живу в другом районе Тбилиси, и мне очень далеко ездить за этими товарами. Пожалуйста, откройте и в моем районе такой же хороший магазин. Ольга Коршун:

Открыли?