Лукашенко – послу Молдовы: вы для нас всегда останетесь хорошим и надёжным другом

Новости Беларуси. Белорусы всегда будут привержены тесной дружбе с народом Молдовы и очень хотят, чтобы эта страна оставалась суверенным и независимым государством, постепенно решала свои вопросы. Об этом 20 сентября заявил Президент нашей страны во время встречи с послом Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сорочан завершает дипломатическую миссию в Беларуси, она длилась четыре года. Все это время посол не просто формально исполнял обязанности, а и в личном, и в государственном плане всегда стремился к тому, чтобы белорусы и молдаване были рядом. За это главу дипмиссии сегодня лично поблагодарил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что и в экономическом плане двусторонние отношения развиваются весьма бодро. Так, в сравнении с первым полугодием 2020-го, товарообмен вырос на 15 %. Кроме того, работает и промышленная кооперация. Например, в Молдове создано сразу три сборочных предприятия, на которых производят троллейбусы «Белкоммунмаш».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У Молдовы после распада Советского Союза времена были непростые, но в последние годы немало сделано, чтобы Молдова четко определилась, где ее интересы и в каком направлении двигаться. И в этом плане Игорь Додон немало сделал, надо отдать должное. К руководству в стране пришли новые люди, но я уверен, они вынуждены будут (если кто-то там мыслит по-своему и, как я говорю, в обратном направлении) проводить политику в интересах Молдовы. И я вижу развитие Молдовы как суверенного и независимого государства. В этом весь интерес народа. Не думаю, что найдется политик, который проводил бы иную политику, народ просто не позволит проводить политику на свертывание суверенитета и независимости. Пусть небольшой народ, но с очень большими политическими амбициями на независимость своего государства. И в этом плане мы всегда будем на вашей стороне. Ну, а счастье надо искать там, где оно лежит, если оно где-то спрятано. Но я уверен, что оно там, где-то в районе Кишинева. В этом я абсолютно убежден. Мы очень большие объемы потребляем вашей продукции, особенно критического импорта. Мы так и будем делать, не собираемся отходить от этой политики, если это выгодно Молдове. Мы экспортируем то, что вам нужно, особенно машины, механизмы, автомобили, тракторы, троллейбусы, – все, что вы просили. А вы для нас всегда останетесь хорошим и надежным другом. Мы готовы использовать ваши связи всячески для укрепления этой дружбы.