Во Вьетнаме обожают белорусскую сгущёнку! Как нам удалось сделать продукты питания брендом?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

С кем возникало больше всего трудностей при переговорах? Возможно, другой культурный код, гастрономические пристрастия. С кем переговоры запомнились?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вы прямо хотите все секреты знать. Действительно, есть достаточно жесткие переговорщики, с кем приходилось работать. Приведу несколько примеров, в частности это Иран. Очень культурная нация, древняя традиция и большая история, но переговорщики они очень серьезные. Помню, когда заключался договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, был временный на три года, сейчас идет работа по его пролонгации. Переговоры заканчивались в три часа ночи, а начинались в семь утра следующего дня. Конечно, нельзя не сказать о вкусовых предпочтениях. Яркий пример – Китай и Вьетнам. Вроде бы, Азиатский континент, но во Вьетнаме любят более сладкие продукты, ту же сгущенку – это продукт №1, а в Китае меньше любят сладкое. Покупая наши кондитерские изделия, они говорят: слишком сладкие. Приходится разрабатывать для них отдельную рецептуру, чтобы не было настолько сладко. У каждого свои предпочтения. Ольга Коршун:

В этом, мне кажется, и секрет нашего успеха, что мы можем подстроиться под предпочтения потребителя быстро и дать ему то, что он хочет.

Алексей Богданов:

Не скажу, что этого было легко добиться, надо тоже произвести определенный слом в сознании руководителя предприятия, технологов. Потому что традиционно мы работали на российском рынке, постсоветском пространстве. И потом, когда начали бурно расти, лет пять назад, в производстве, объемах, диверсификации экспорта, руководителю., технологу или специалисту маркетинга было сложно перестроиться. Что мне тут напрягаться? Зарплата же не поменяется и так далее, а хлопот то сколько. Сейчас в Китай, а там проблемы, непонятно что. Тут российская сторона приехала, забрала, и проблем меньше. Приходилось очень много работать – и семинаров проводить. И совещаний на всех уровнях. Абсолютно все работали. Для это были специально организованы белорусские молочные и мясные экспортные форумы, которые традиционно проходят уже шесть лет. Они идут в Беларуси, где собираются эксперты со всей страны, приезжают рейдеры, специалисты, секции посвящены различным тематикам, мы приглашаем мировых экспертов, аналитические агентства, чтобы они выступали и для наших специалистов. Начиная от руководителей предприятий, заканчивая специалистами маркетинга, технологами, ветеринарными специалистами, доносили передовую информацию, чтобы они могли ей владеть и в нужный момент перестроиться под потребности спроса той или иной страны.

Ольга Коршун:

Это действительно успех, у вас все получилось, потому что сегодня белорусские товары, продукты питания – это бренд. Когда я еду куда-то в командировку, обязательно беру с собой колбасу, мясо, потому что уверена в этом продукте, во-первых. А во-вторых, я не везде все могу есть. Есть страны, где очень разная гастрономическая культура. Алексей Богданов:

Яркий пример – страны Азии. Жарко, и на улице все готовят. Ты смотришь на это – как это можно кушать? У них нет и маски, руки не в перчатках. У нас же очень строгие стандарты, жесткий контроль – ветеринарный, фитосанитарный, службы сами очень строго все отсматривают, ГОСТы присутствуют, мы их сохранили еще с советских времен, очень жесткие правила производства продукции. Нам есть чем гордиться, и люди, потребители за это, видимо, и любят Беларусь. Ольга Коршун:

А наши операторы вообще. Я гружу в чемодан деловые костюмы. А они грузят свои продукты, потому что надежно, спокойно – пришел, поел, сыт и доволен.