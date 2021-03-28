Григорий Азарёнок о Станиславе Лупоносове: отправил старые списки сотрудников, получил за это деньги

Новости Беларуси. Радует, что среди сотрудников ГУБОПа нашелся всего один перебежчик и предатель. Мало того, что он изменил присяге и бросил товарищей, но и решил их подставить, выкладывая в сеть персональные данные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот для него сегодня очередная награда от Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Верность и честь – два качества, которые издревле присущи нашим офицерам. Быть верным до смерти заповедует нам Священное Писание. Предать свою страну, свой народ, свои погоны, своих боевых товарищей, своего главнокомандующего – удел страшный, позорный, это на всю жизнь несмываемое проклятье. Даже перед лицом смерти предательство недопустимо. Вспомните легендарный крейсер «Варяг».

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!

Кипящее море под нами!

Не думали мы еще с вами вчера,

Что нынче уснем под волнами! Григорий Азаренок:

Вспомните генерала Карбышева, выдержавшего нечеловеческие пытки от предков современных змагаров – нацистов. Но и под напором ледяной воды он не отрекся от собственной Родины.

Григорий Азаренок:

Но завелась и в рядах наших офицеров зловонная крыса. Стасик Лупоносов. Бывший сотрудник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Бывший подполковник. А теперь еще и бывший в употреблении, и вот почему. В мае-июне именно он занимался оперативной разработкой дела бандита и барыги Тихановского. Разбирался немного в IT, вот и приобщился к делу – взламывал тайны «Страны для жизни». Схемы рисовал. Посадил, можно сказать, змагарского героя на нары. Говорят, рвение проявлял безумное. Из штанов выпрыгивал, выслужиться первый хотел.

Григорий Азаренок:

А потом вдруг испугался. Очень испугался. Дослужился до подполковника, а вот жалкого хейта вынести не смог. При этом человеком оказался настолько глупым, что даже не понял обреченность змагарского протеста. Решил забронировать себе билетик в так называемой Новой Беларуси и начал сотрудничать со зловонным крысятником «байполицай». Но если уж смешон и жалок человек, то во всем, и даже в своем предательстве. Ну отправил ты им старые списки сотрудников. Получил за это деньги. Еще захотелось, отправил те же списки еще раз. И плевать, что состав уже не тот, что звания и должности у людей другие. Сойдет, там все в Польше схавают. Все прекрасно понимают их интеллектуальный потенциал – он примерно такой же, как и змагарский протест на День Воли.

Григорий Азаренок:

Лично принести рапорт побоялся, отправил по почте. Да еще и удостоверение с собой захватил. Зачем оно тебе там, в Польше? Кстати, да, не прикидывайся украинцем, все прекрасно знают, где ты находишься. Только помни: охранять как Путило тебя не будут. Оглядывайся иногда – мало ли что. Предателей ведь не любят ни там, ни тут. И вот она – доля крысиная. Сидит себе бомж в Польше, в четвертый раз одни и те же списки не впарить. Денег нет. В 37 лет ни женщины, ни мужчины. Ни чести, ни совести, ни погон, ни друзей. Только «Орден Иуды» и консервные банки из мусорных баков. И фамилия в санкционных списках. А как ты хотел? Те, кому ты пошел в услужение, не только подлецы, но и тупицы необычайные. Психолог о бывшем офицере ГУБОПиК: «Почему о своём участии в деле Тихановского заговорил только теперь?»

Григорий Азаренок:

Ну что, змагары? Вы проиграли. Путило, Протасевич, Мотолько, Тихановская, Вячорка, Стрижак, Прокопьев, Карач, Макар, Бабарико, Цепкало. Вы позорно проиграли. Вы думали, у вас есть СМИ, огромные деньги, агенты влияния, спецслужбы, технологии и вы легко расправитесь с «совками и колхозниками»? Но теперь вы сидите у разбитого корыта. Никому не нужные, жалкие, опозоренные на весь мир. А знаете почему? Потому что нет той силы, которая одолела бы честь, отвагу и верность.