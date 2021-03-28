«Нож, топор, дымовые шашки и самодельные бомбы». Что происходило в Минске 25-27 марта?

Новости Беларуси. Все закончилось хорошо, но могло быть и иначе. Благо в Беларуси правоохранители не спят, а активно работают. В первую очередь на выявление и предупреждение любых попыток радикализировать протест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

В том, что такие попытки будут активно предприниматься 25-27 марта, сомнений не было никаких. В итоге несколько молодчиков были задержаны, причем при них обнаружили атрибуты далеко не мирных акций протеста – никаких тебе флагов и символов. Все банально и в то же время пугающе: нож, топор, дымовые шашки и самодельные бомбы. Не хочется даже представлять, чем могли закончиться похождения невероятных в эти дни. Кратко напомним хронологию событий.

Евгений Поболовец, корреспондент:

В эти дни на улицы Минска если и выходили люди, то чтобы погреться на весеннем солнышке да полюбоваться красивой столицей. Страна жила своей обычной жизнью – мамы гуляли с детьми, папы помогали осваивать роликовые коньки. Правда, не все мужчины понимают, в чем же их истинное предназначение. Некоторым подавай крови, зрелищ и первые полосы утренних газет. В их головы давно уже пролезли дешевые призывы польских перебежчиков, мол, выходи и своими руками – точнее устройствами, сделанными своими руками, – верши судьбу страны.

Евгений Поболовец:

Два-три взрыва в наиболее оживленных местах быстро вернут к жизни тлеющий протест. Благо, в стране есть защитники, чья каждодневная работа пропитана невидимой, но такой важной задачей: выявить, пресечь и не допустить хаоса на улицах и в головах отдельных невероятных. Правоохранители в Минске проверяли подозрительных лиц. У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. Подробнее здесь.

Евгений Поболовец:

Напомним, выходить на улицы Минска 25-27-го марта – инициатива BYPOL. По сути, эта как бы организация как бы и организовывала эти выступления. «Понять интуриста» было не так сложно – говорили они предельно четко и откровенно, подчеркивая при каждом удобном случае: только радикализация – путь к победе. Над кем или над чем, уточнять не нужно. Такие высокие материи не для этой публики. Им главное объяснить как сделать, где сделать, с помощью чего сделать, где потом это все заложить и когда привести в действие часовой механизм. Чтобы на утро те самые обещанные заголовки газет и чепчики в воздух. Чтобы быть уважаемым среди таких же друзей-товарищей человеком. Хотелось за счет фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL. В чем была цель готовящихся терактов в Беларуси – читайте здесь.

Белорусы снова показали себя думающей нацией и на призывы выходить непонятно куда и непонятно зачем не поддались. «Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях