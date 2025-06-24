Участники проекта «Поезд Памяти» почтили память погибших мирных жителей Хатыни

Одним из ключевых мероприятий насыщенной программы стало посещение мемориального комплекса «Хатынь». Здесь для участников проекта была организована обзорная экскурсия, во время которой ребята узнали о трагической судьбе деревни и почтили память 149 погибших мирных жителей, среди которых – половина детей. Завершением визита стало возложение цветов к скульптуре «Непокоренный человек» и Вечному огню.

Анна Бартновская, участница проекта «Поезд Памяти»:

Честно, я просто потрясена. Меня пробирает этот ужас до костей. Я очень-очень тронута данным местом. Музей меня впечатлил. Знаете, ручеек крови. Когда ты осознаешь, сколько здесь было принесено жертв, насколько героические люди, какие подвиги они совершали ради того, чтобы мы сейчас жили, чтобы мы ходили по этой земле, улыбались.

«Поезд Памяти» отправляется в путь уже в четвертый раз. Проект инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России. За две недели ребята посетят 15 городов Союзного государства.