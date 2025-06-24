Беларусь готовится к саммиту ЕАЭС и Евразийскому экономическому форуму

Большой диалог. Минск готовится к важным событиям евразийской повестки. Столица примет два ключевых мероприятия ЕАЭС. 26 июня на площадке «БелЭкспо» стартует IV Евразийский экономический форум. Масштабный международный диалог приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к форуму огромный – участие подтвердили более 2 700 тысячи экспертов из 29 стран. Главной темой станет – стратегия евразийской экономической интеграции, ее результаты и дальнейшие перспективы. В программе форума – пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и презентации. Всего запланировано шесть тематических блоков и 35 мероприятий, охватывающих ключевые направления евразийского сотрудничества: финансы, промышленность, агропромышленный комплекс, энергетику, развитие внутреннего рынка и другие сферы.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

Форум уже насчитывает 288 спикеров и участников дискуссий из 26 стран мира. Поэтому мероприятие ожидается масштабным. Осветит всю текущую повестку Евразийского экономического союза и обеспечит всестороннее обсуждение перспектив развития нашего Союза как на уровне государственных органов, так и с экспертами, академическим сообществом и представителями бизнеса.

По итогам встреч и переговоров планируется подписание ряда международных документов, которые во многом определят дальнейшую стратегию развития ЕАЭС и станут основой на ближайшие 5 лет. В обновленную «дорожную карту» евразийской экономической интеграции до 2030 года и далее предполагается включить около 400 новых мероприятий. Они будут направлены на обеспечение внутреннего рынка Союза ключевыми товарами и ресурсами, создание единого транспортно-логистического пространства и расширение экономического взаимодействия между странами-участницами.