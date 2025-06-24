Я страшно зол! Трамп пришёл в ярость из-за возобновления боевых действий между Ираном и Израилем

Попытка Дональда Трампа добиться перемирия на Ближнем Востоке завершалась неудачей. Уже через несколько часов после его официального заявления о прекращении огня, в регионе вновь начались боевые действия. По данным некоторых источников, президент США пришел в ярость, узнав о возобновлении конфликта между Ираном и Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, президент США:

Я страшно зол, они воюют так долго и упорно, что уже сами не знают, что творят.

После очередного ракетного удара Израиля по территории Ирана президент США резко отреагировал, выразив недовольство действиями Нетаньяху. Сообщается, что Дональд Трамп обвинил израильского премьера в нарушении достигнутых договоренностей и потребовал немедленно прекратить эскалацию, отметив что Иран уже «значительно ослаблен», и дальнейшее давление может привести к непредсказуемым последствиям. Вскоре после телефонного разговора стало известно, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня. Тем не менее, регион остается крайне нестабильным: здесь перемирие часто становится лишь паузой перед новым витком конфликта.