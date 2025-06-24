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В Александрии 5 июля пройдёт республиканский праздник «Купалье»

24 июня 2025 13:35
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Александрия вновь станет местом встречи друзей. На живописном берегу Днепра в 16-й раз пройдет республиканский праздник «Купалье». Традиционно фестиваль собирает десятки тысяч гостей. В 2025 году он будет посвящен 80-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Александрии 5 июля пройдёт республиканский праздник «Купалье»-2

Посетителей ожидает насыщенная программа – более 10 тематических площадок, ярмарки, театральные и цирковые выступления. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по плетению купальского венка. Кульминацией праздника станет гала-концерт с песнями военных и послевоенных лет.

В Александрии 5 июля пройдёт республиканский праздник «Купалье»-4

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:
Новыми мероприятиями праздника также станут выставка грантов президента Республики Беларусь за 2024 год и концертная программа с участием лауреатов специальной премии президента Республики Беларусь, деятелям культуры и искусства, солистов Молодежного театра эстрады, солистов Большого театра Беларуси и ансамбля Брасс-квинтет, а также учащихся и уже, я бы сказала, юных начинающих звездочек, заявивших о себе, Минского государственного колледжа искусств.

На концерте выступят как белорусские, так и российские звезды эстрады. Хедлайнером мероприятия станет Григорий Лепс. Фестиваль набирает популярность не только в Беларуси, но и за ее пределами. Все билеты уже проданы.

# Купалье # Инна Адамович

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