90 км/час. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости

Меры по повышению безопасности. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мера вынужденная. За последние 5 лет на этом отрезке, соединяющем Минск с Борисовом, Жодино и Смолевичами, случилось 14 дорожных аварий.
Особенно остро вопрос встал после трагедии в начале месяца. 2 июня на трассе столкнулись три автомобиля, в больницу попали три человека, а спустя неделю – 9 июня – от полученных травм скончался 87-летний водитель.
Дмитрий Христовский, заместитель начальника ГАИ УВД Миноблисполкома:
Анализ причин и условий совершения ДТП показывает, что ключевым фактором, способствующим возникновению аварийных ситуаций, является скорость движения транспортных средств. Так, в 2024 и 2025 годах в 4 из 7 ДТП причиной стало превышение или неправильный выбор скорости движения с учетом дорожных и погодных условий.
Теперь на проблемных 7 километрах трассы камеры и патрули будут следить за тем, чтобы стрелка спидометра не поднималась выше 90 километров в час.
Час пик без пробок – как ГАИ планирует разгрузить дороги Минска?