90 км/час. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости

Меры по повышению безопасности. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мера вынужденная. За последние 5 лет на этом отрезке, соединяющем Минск с Борисовом, Жодино и Смолевичами, случилось 14 дорожных аварий.

Особенно остро вопрос встал после трагедии в начале месяца. 2 июня на трассе столкнулись три автомобиля, в больницу попали три человека, а спустя неделю – 9 июня – от полученных травм скончался 87-летний водитель.