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Как проявляется тревожность у мужчин? Пообщались с психологом

15 июня 2026 13:56
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Как проявляется тревожность у мужчин? Пообщались с психологом -1

Виктория Протас, психолог:
Принято считать, что тревожность в основном у женщин. Но на самом деле тревожность испытывают и мужчины тоже. Только она не явная и не яркая, как у женщин. Проживают тревожность мужчины достаточно скрыто. Они даже зачастую не понимают, что испытывают чувство тревоги. 

Как это может выражаться? Утрата сна, раздраженность, утрата аппетита, агрессия, которая может проявляться резко, активно и беспочвенно. Мужчины зачастую не признают, что они испытывают чувство тревоги, так как мужчину воспитывали как мальчика: будь сильным, не проявляй слабость. 

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# Психология

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