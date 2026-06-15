Как проявляется тревожность у мужчин? Пообщались с психологом

Виктория Протас, психолог:

Принято считать, что тревожность в основном у женщин. Но на самом деле тревожность испытывают и мужчины тоже. Только она не явная и не яркая, как у женщин. Проживают тревожность мужчины достаточно скрыто. Они даже зачастую не понимают, что испытывают чувство тревоги.

Как это может выражаться? Утрата сна, раздраженность, утрата аппетита, агрессия, которая может проявляться резко, активно и беспочвенно. Мужчины зачастую не признают, что они испытывают чувство тревоги, так как мужчину воспитывали как мальчика: будь сильным, не проявляй слабость.