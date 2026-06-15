Прямой эфир

Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно

15 июня 2026 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мечтали оказаться в таинственном Средневековье, а может побывать в Ледниковом периоде? Не надо изобретать машину времени. Достаточно посетить Минский областной краеведческий музей в Молодечно. Коллекция археологии богатейшая. Более 13 тысяч единиц хранения. Среди эксклюзива – кость мамонта и зуб шерстистого носорога. На экскурсии вы окунетесь в седую древность: от эпохи Мезолита до Железного века. Узнаете, как наши предки строили жилища, делали орудия труда, изготавливали посуду, добывали еду. 

Отдельная тема – дресс-код. Во времена язычества украшения играли роль оберегов. Так считали, что когти и зубы животных наделяют хозяев силой и защищают от злых духов. 

Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно-2

Племена кривичей, дреговичей и радимичей. У каждого племени была своя мода ношения украшений. Из уникальных именно предметов – золотое височное кольцо. Найдено оно было в поселке Староборисов в 1968 году. В основном такие украшения носили на юге. В основном это были племена дреговичей. Сделано в двух сложных древних техниках. Техника скань и зерн. 4,5 грамма золота и диаметр имеет 2,7 сантиметра. Это единственный экземпляр у нас на территории Беларуси. Это XII-XIII столетие. Такие кольца не каждая девушка могла себе позволить. 

Подробности в видео

# Музей # История

Другие новости рубрики

Все новости
Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях
15 июня 2026 14:00

Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях

Как проявляется тревожность у мужчин? Пообщались с психологом
15 июня 2026 13:56

Как проявляется тревожность у мужчин? Пообщались с психологом

15 июня в 21:00 выйдет эксклюзивное интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»
15 июня 2026 13:45

15 июня в 21:00 выйдет эксклюзивное интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»