Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно

Мечтали оказаться в таинственном Средневековье, а может побывать в Ледниковом периоде? Не надо изобретать машину времени. Достаточно посетить Минский областной краеведческий музей в Молодечно. Коллекция археологии богатейшая. Более 13 тысяч единиц хранения. Среди эксклюзива – кость мамонта и зуб шерстистого носорога. На экскурсии вы окунетесь в седую древность: от эпохи Мезолита до Железного века. Узнаете, как наши предки строили жилища, делали орудия труда, изготавливали посуду, добывали еду.

Отдельная тема – дресс-код. Во времена язычества украшения играли роль оберегов. Так считали, что когти и зубы животных наделяют хозяев силой и защищают от злых духов.