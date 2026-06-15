Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях

Алина Трус, корреспондент:

Свежий воздух, аромат шашлыка и пение птиц. Идеальное лето начинается с правильного места для пикника. И совсем необязательно уезжать из Минска. Где в столице найти уютные зоны для шашлыков и живописные уголки природы? Расскажем, куда отправиться в эти выходные прямо сейчас.

Мест для активного и приятного отдыха много. Обустроенные площадки столичных водохранилищ – одни из самых любимых локаций для минчан в жаркий сезон. Уютные беседки и красивые пейзажи точно отвлекут от будничной суеты.