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Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях

15 июня 2026 14:00
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Алина Трус, корреспондент:
Свежий воздух, аромат шашлыка и пение птиц. Идеальное лето начинается с правильного места для пикника. И совсем необязательно уезжать из Минска. Где в столице найти уютные зоны для шашлыков и живописные уголки природы? Расскажем, куда отправиться в эти выходные прямо сейчас. 

Мест для активного и приятного отдыха много. Обустроенные площадки столичных водохранилищ – одни из самых любимых локаций для минчан в жаркий сезон. Уютные беседки и красивые пейзажи точно отвлекут от будничной суеты. 

Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях-2

Анастасия Драгун, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
За Минским лесопарковым хозяйством закреплено 20 пляжей, расположенных на четырех водохранилищах. Это водохранилище Цнянское, Заславское, Дрозды и Криница. Все пляжи обустроены необходимым оборудованием, которое насчитывает порядка 3 800 единиц. 

Подробности в видео

# Отдых

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