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Новости по тегу #Дмитрий Христовский

90 км/час. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости
15 июня 2026 14:57

90 км/час. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости

Инновации на дорогах Беларуси! Как умные переходы решают проблему освещения?
16 ноября 2025 17:57

Инновации на дорогах Беларуси! Как умные переходы решают проблему освещения?

Аналогов ему в Беларуси ещё нет. Под Минском появился умный пешеходный переход
30 ноября 2021 21:16

Аналогов ему в Беларуси ещё нет. Под Минском появился умный пешеходный переход

Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней
28 июня 2021 19:00

Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней