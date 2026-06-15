Новости по тегу #Дмитрий Христовский

Особенно остро вопрос встал после трагедии в начале месяца. 2 июня на трассе столкнулись три автомобиля, в больницу попали три человека, а спустя неделю – 9 июня – от полученных травм скончался 87-летний водитель.
Пока одни вглядываются в эту дорожную мглу, другие ищут способы ее рассеять. Ответом на этот вызов становятся не просто фонари, а целый арсенал современных технологий.
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