«90 человек принимают участие каждые три месяца»: МЧС о безвозмездной сдаче крови

Новости Беларуси. Минские спасатели присоединись к акции по безвозмездному донорству. Многие из них уже почетные доноры, ведь кровь они сдают раз в три месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз сотрудники МЧС откликнулись на просьбу медиков шестой больницы. Сдать особо ценную плазму вызвались 16 добровольцев. В переливании донорской крови ежедневно нуждаются от 50-60 пациентов. Процедуру медики провели в городском управлении МЧС.

Алина Борисевич, старший инспектор центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:

Каждый раз, когда проходит эта акция у нас в управлении, я сдаю кровь, так как это очередная возможность помочь тем людям, которые нуждаются в помощи. «Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

90 человек принимают участие каждые три месяца, но поскольку это внеочередной этап, сегодня людей немного меньше. Те, кто откликнулся на призыв помощи и, безусловно, имеет возможность сдать кровь и ее компоненты для нуждающихся.

Карина Зинькова, врач-терапевт выездной бригады Городского центра трансфузиологии:

Очень приятно, что нас приняли и организовали нам доноров для того, чтобы мы сделали какой-то определенный запас этой крови и пополняли его.